Cerca de 300 mayores combaten la soledad no deseada en Gran Canaria con excursiones y talleres: "Nos dan vida"

La soledad no deseada es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad, en especial entre personas de más de 65 años. Cristina, de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 78 años y casi no salía de casa; se sentía muy sola pese a vivir con su hijo, ya que no tenía relación con personas de su edad y se sentía incomprendida. "La soledad no es solo vivir sola, es cómo te trata la vida, porque mi hijo vive conmigo, pero todo es 'tú no sabes, tú no entiendes...'. Y eso te cae como una patada en un ojo", nos cuenta.

La vida de Cristina cambió cuando comenzó a conocer a mujeres en su misma situación gracias al proyecto 'Enrédate' de Cruz Roja: "Ahora en esta época de la vida lo que más necesitas es sentirte arropada, comprendida, que te den cariño". Acompañamos a un grupo de mayores a una de las actividades, y nada más subir al autobús les cambia la cara mientras se saludan y comienzan a cantar durante el viaje. Van a visitar un museo y a realizar un taller de manualidades para finalizar con un almuerzo en grupo.

María Dolores es otra de las participantes, una mujer de 83 años viuda y que vive sola. "En estas alturas de mi vida, pues ya me veo sola y la Cruz Roja me ayuda a vivir, a salir, a relacionarme... Mis hijos van y vienen, pero estoy sola la mayoría del tiempo", explica mientras realiza uno de los talleres semanales de manualidades rodeada de sus compañeros. Son cerca de 300 usuarios solo en Gran Canaria, y más de 40.000 en toda España. "El perfil son personas mayores de 65 años en situación de soledad, que han perdido ese contacto social", explica Edna Pedroche, trabajadora social.

Gracias a este proyecto, realizan todo tipo de actividades sociales, deportivas o culturales, desde paseos por la playa o clases de meditación hasta visitas a museos o talleres de manualidades. "Todo el que me llame, allí voy, porque a lo mejor me levanto con el día medio mal... Pero salgo y voy a la Cruz Roja y se me quita", dice Cristina.

"Siempre estaba en casa y no salía mucho y cuando hacen excursiones y todo eso me relaciono con los demás compañeros", nos cuenta Manolo, otro de los usuarios.

La mayoría son mujeres, pero también participan algunos hombres como él, que está casado pero necesita relacionarse con más personas de su edad. Su mujer de momento no participa en las actividades porque aún no ha cumplido los 65 años, pero Manolo está deseando llevarla para que ella también pueda disfrutar.

"Nos dan vida, es un programa que da vida", asegura Margarita durante una excursión a la Cueva Pintada de Gáldar, en Gran Canaria. Ella se apuntó porque veía lo bien que lo pasaba una amiga suya que era usuaria. "Vamos a muchos sitios, talleres, convivencia... Tenemos relación de amistad, nos mandamos mensajes", nos cuenta.

Ese es el objetivo de este programa, ayudarlos a tener una mejor calidad de vida y a terminar con esa soledad no deseada que puede ser tan dura. "Tenemos casos de gente que prácticamente no salía a la calle... Hay un cambio muy grande incluso a nivel físico", asegura Edna Pedroche. La excursión finaliza con un almuerzo en grupo en el que todos brindan por la vida y por la buena compañía.

