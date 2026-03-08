Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en un restaurante de Almería

Este sábado, un hombre perdía la vida durante una intervención de la Guardia Civil, tras haber intentado agredir a los agentes y tener una actitud alterada. Los hechos tuvieron lugar en el restaurante La Tejera, de Olula del Río, Almería.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, ya que el hombre se encontraba alterando el orden público del establecimiento, y cuando llegaron los agentes, el hombre actuó intentando agredir a la La Benemérita, por lo que se alertó inmediatamente a los servicios sanitarios.

Cuando los médicos llegaron al restaurante, sólo pudieron certificar la muerte del individuo. Por el momento, la Comandancia de Almería se encuentra esperando los informes correspondientes, para confirmar si algún agente resultó herido en el intento de agresión.

Por ahora, no se conocen las causas exactas de la muerte, y se está a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido.

Otras noticias similares

Este mismo fin de semana, un joven de 28 años ha perdido la vida en Granada, tras haber atacado con un hacha un autobús que se encontraba en circulación en el municipio de Chauchina.

Según han confirmado los servicios de emergencias, el episodio ocurrió en la noche de este sábado. Durante el ataque, el conductor del autobús, un hombre de 55 años, resultó herido con contusiones. En medio de la situación de tensión, el agresor terminó siendo atropellado por el propio autobús, causándole la muerte.

La investigación continúa abierta por el momento, y los agentes tratan de determinar cómo se produjo exactamente el atropello, y si se trató de un hecho fortuito derivado del ataque, o si el joven pudo haber actuado con intención autolítica.

