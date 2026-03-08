Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ALMERÍA

Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en un restaurante de Almería

Los hechos ocurrieron este sábado, en el restaurante La Tejera, de Olula del Río.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un agente de la Guardia CivilEuropa Press

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Este sábado, un hombre perdía la vida durante una intervención de la Guardia Civil, tras haber intentado agredir a los agentes y tener una actitud alterada. Los hechos tuvieron lugar en el restaurante La Tejera, de Olula del Río, Almería.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, ya que el hombre se encontraba alterando el orden público del establecimiento, y cuando llegaron los agentes, el hombre actuó intentando agredir a la La Benemérita, por lo que se alertó inmediatamente a los servicios sanitarios.

Cuando los médicos llegaron al restaurante, sólo pudieron certificar la muerte del individuo. Por el momento, la Comandancia de Almería se encuentra esperando los informes correspondientes, para confirmar si algún agente resultó herido en el intento de agresión.

Por ahora, no se conocen las causas exactas de la muerte, y se está a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido.

Otras noticias similares

Este mismo fin de semana, un joven de 28 años ha perdido la vida en Granada, tras haber atacado con un hacha un autobús que se encontraba en circulación en el municipio de Chauchina.

Según han confirmado los servicios de emergencias, el episodio ocurrió en la noche de este sábado. Durante el ataque, el conductor del autobús, un hombre de 55 años, resultó herido con contusiones. En medio de la situación de tensión, el agresor terminó siendo atropellado por el propio autobús, causándole la muerte.

La investigación continúa abierta por el momento, y los agentes tratan de determinar cómo se produjo exactamente el atropello, y si se trató de un hecho fortuito derivado del ataque, o si el joven pudo haber actuado con intención autolítica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La Policía Local de Valencia estrena vehículo, el patinete eléctrico

La Policía Local de Valencia estrena vehículo, el patinete eléctrico

Publicidad

Sociedad

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Muere un hombre electrocutado mientras trabajaba en un invernadero de la Costa de Granada

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en un restaurante de Almería

Imagen de archivo Guardia Civil de Almería en su lucha contra el "petaqueo".

La Guardia Civil refuerza la lucha contra el "petaqueo" en la costa de Almería

Noticias de hoy, domingo 8 de marzo de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 8 de marzo de 2026

Bolas del bingo
Bingo

Advierten a un hogar de jubilados de Bilbao por gastarse 20 céntimos jugando al bingo: pueden recibir una multa de 60.000 euros

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en Alicante
ACCIDENTE DE MOTO

Muere un motorista de 35 años tras caer en la autovía y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

El siniestro ha tenido lugar en la Autovía A-70, a la altura del municipio de Sant Joan d'Alacant.

Labores de búsqueda del desaparecido en Linars del Vallès
DESAPARECIDO

Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han encontrado el cadáver a 400 metros de donde se encontró la furgoneta, en la margen izquierda del río Mogent.

Coche aparcado de Ertzaintza.

Detenidos tres menores en Vitoria por agredir a dos chicos homosexuales

Pasarela Santander

El juzgado cita a declarar a la policía local que atendió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela en Santander

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Atacan con cuchillos y una pistola de aire caliente a una mujer de 26 años en San José Artesano de Abarán, en Murcia

Publicidad