La Guardia Civil refuerza la lucha contra el "petaqueo" en la costa de Almería

La Guardia Civil ha intensificado en las últimas semanas su lucha contra las redes dedicadas al llamado "petaqueo" en el litoral de Almería. Como resultado de los distintos operativos realizados, los agentes han logrado intervenir miles de litros de combustible, incautar embarcaciones de alta velocidad y detener a varias personas relacionadas con el suministro de combustible a narcolanchas.

Dispositivo por tierra, mar y aire

Para frenar estas prácticas, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo que actúa por tierra, mar y aire. El objetivo es detectar y desmantelar las estructuras logísticas que se encargan de proporcionar combustible a las narcolanchas.

Entre los medios utilizados destaca el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que permite controlar el tráfico marítimo en alta mar. A esto se suman patrullas marítimas, vigilancia aérea y controles en tierra, para interceptar embarcaciones o vehículos sospechosos.

Además, para reforzar estos dispositivos, el buque oceánico "Duque de Ahumada" ha realizado recientemente dos despliegues en la costa almeriense, colaborando con el Servicio Marítimo Provincial. Gracias a este apoyo se han podido localizar e intervenir varias embarcaciones de alta velocidad utilizadas por estas redes.

Imagen de las garrafas intervenidas. | Ministerio de Interior

Miles de litros de gasolina intervenidos

La vigilancia constante en la costa ha permitido detectar varios puntos utilizados para almacenar combustible antes de ser trasladado a las narcolanchas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la madrugada del 3 de marzo en La Isleta del Moro (Níjar), donde los agentes localizaron más de 1.300 litros de gasolina preparados para abastecer a estas embarcaciones.

Días antes, en la madrugada del 1 de marzo, la Guardia Civil actuó en la playa de San José (Níjar). En esta operación se intervinieron más de 3.500 litros de gasolina, se detuvo a tres personas presuntamente implicadas y se incautó una embarcación de alta velocidad.

Los controles también se realizan en carretera. El 5 de marzo, en Viator, los agentes interceptaron un vehículo que transportaba más de 3.500 litros de gasolina, que presuntamente iba a ser utilizado para este mismo fin.

Controles en gasolineras y colaboración policial

Los operativos se llevan a cabo en coordinación con las Policías Locales de distintos municipios, lo que permite reforzar la eficacia de las intervenciones.

Además, las unidades de Seguridad Ciudadana realizan inspecciones en estaciones de servicio donde podría estar produciéndose la compra irregular de grandes cantidades de combustible en garrafas. Estas inspecciones han permitido detectar varias irregularidades y tramitar sanciones ante la Junta de Andalucía.

Las investigaciones han revelado también que las personas implicadas se desplazan cada vez más lejos para conseguir el combustible, llegando incluso desde localidades del interior como Huércal-Overa, con el objetivo de evitar controles.

Una actividad peligrosa

La Guardia Civil recuerda que el "petaqueo" es una actividad muy peligrosa, ya que implica transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina sin las medidas de seguridad necesarias. Esto supone un riesgo tanto para las personas como para el medio ambiente.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia del cuerpo para desmantelar las redes logísticas que apoyan a las narcolanchas. En esta línea se enmarcan operaciones importantes realizadas en la provincia, como "Caramel" en El Ejido y "Ovidio" en Adra, que permitieron desarticular importantes grupos dedicados a esta actividad.

Petición de colaboración ciudadana

La Guardia Civil insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente en una provincia con una costa tan extensa como Almería.

Cualquier información puede comunicarse de forma anónima a través del teléfono 062, la web de la Guardia Civil o la aplicación móvil AlertCops. La colaboración de la población sigue siendo clave para seguir debilitando las redes que operan en el litoral almeriense.

