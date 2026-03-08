Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, han encontrado un cuerpo en Llinars de Vallès. Se trata trata del conductor desaparecido desde este viernes, después de que su furgoneta fuese arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallés, Barcelona, por las fuertes precipitaciones. El cadáver ha sido encontrado en la margen izquierda del río Mogent, a unos 400 metros del punto donde se encontraba el vehículo, que había sido arrastrado unos 2,4 kilómetros desde la pasarela.

Los efectivos han señalizado el punto del hallazgo, y han avisado a los Mossos d'Esquadra, que han activado la unidad de investigación, la policía científica y la comitiva judicial para proceder con el levantamiento del cuerpo. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado apoyo psicológico para atender a los familiares.

Esta mañana, la disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua han facilitado las labores de rastreo y han permitido intensificar la búsqueda en el cauce, desde el punto donde el vehículo fue arrastrado hasta la recluida situada entre Montmeló y Llinars del Vallès, un tramo de unos 16 kilómetros. Y, a las 11.34 horas, un equipo de bomberos, ha podido visualizar un cuerpo entre la vegetación del meandro del río.

Tres días de búsqueda

Eran cerca de las 14:30 horas de este viernes, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que "un familiar estaba atrapado en su vehículo, y que el agua le estaba cubriendo". Inmediatamente después, se desplazaron hasta el lugar de los hechos 16 dotaciones de bomberos y un helicóptero, pero encontraron el vehículo sin nadie en el interior.

La alcaldesa de Llinars, Martí Pujol i Casals, explicaba que se trataba de "una zona peligrosa", y que la policía había señalizado con cintas de "prohibido el paso", ya que se trata de una zona estrecha, donde bajaba bastante caudal. Tras tres días de intensa búsqueda, los Bomberos han encontrado el cuerpo sin vida del desaparecido.

Continúa la búsqueda de una mujer desaparecida tras caer al río en Asturias

Mientras tanto, continúa la búsqueda de María Teresa Pérez, una mujer de 56 años que este viernes se caía al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, y que lleva desaparecida desde entonces.

Una búsqueda que no está siendo tarea fácil, ya que las últimas lluvias registradas han derivado en la crecida del caudal del río. El radio de búsqueda se ha ampliado al río Nalón.

Nadie sabe qué pasó con María Teresa, por qué se cayó al río, pero los gritos de sus familiares al percatarse de que ya no estaba donde la habían visto por última vez alarmaron a los vecinos, que dieron la voz de alarma. María Teresa Pérez es oriunda de San Justo, y vive con una de sus hijas y su yerno en la casa en el núcleo de La Güerta, donde se mudó desde Barcelona hace más o menos hace tres años, cuenta su hermano Julio. Solo esperan tener noticias de ella pronto.

El puesto de mando de operativo se ha situado junto al Pozo Venturo. En la zona trabajan de forma coordinada distintos efectivos, bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres, y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

