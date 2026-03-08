Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DESAPARECIDO

Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han encontrado el cadáver a 400 metros de donde se encontró la furgoneta, en la margen izquierda del río Mogent.

Labores de b&uacute;squeda del desaparecido en Linars del Vall&egrave;s

Labores de búsqueda del desaparecido en Linars del Vallès@bomberscat

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, han encontrado un cuerpo en Llinars de Vallès. Se trata trata del conductor desaparecido desde este viernes, después de que su furgoneta fuese arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallés, Barcelona, por las fuertes precipitaciones. El cadáver ha sido encontrado en la margen izquierda del río Mogent, a unos 400 metros del punto donde se encontraba el vehículo, que había sido arrastrado unos 2,4 kilómetros desde la pasarela.

Los efectivos han señalizado el punto del hallazgo, y han avisado a los Mossos d'Esquadra, que han activado la unidad de investigación, la policía científica y la comitiva judicial para proceder con el levantamiento del cuerpo. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado apoyo psicológico para atender a los familiares.

Esta mañana, la disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua han facilitado las labores de rastreo y han permitido intensificar la búsqueda en el cauce, desde el punto donde el vehículo fue arrastrado hasta la recluida situada entre Montmeló y Llinars del Vallès, un tramo de unos 16 kilómetros. Y, a las 11.34 horas, un equipo de bomberos, ha podido visualizar un cuerpo entre la vegetación del meandro del río.

Tres días de búsqueda

Eran cerca de las 14:30 horas de este viernes, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que "un familiar estaba atrapado en su vehículo, y que el agua le estaba cubriendo". Inmediatamente después, se desplazaron hasta el lugar de los hechos 16 dotaciones de bomberos y un helicóptero, pero encontraron el vehículo sin nadie en el interior.

La alcaldesa de Llinars, Martí Pujol i Casals, explicaba que se trataba de "una zona peligrosa", y que la policía había señalizado con cintas de "prohibido el paso", ya que se trata de una zona estrecha, donde bajaba bastante caudal. Tras tres días de intensa búsqueda, los Bomberos han encontrado el cuerpo sin vida del desaparecido.

Continúa la búsqueda de una mujer desaparecida tras caer al río en Asturias

Mientras tanto, continúa la búsqueda de María Teresa Pérez, una mujer de 56 años que este viernes se caía al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, y que lleva desaparecida desde entonces.

Una búsqueda que no está siendo tarea fácil, ya que las últimas lluvias registradas han derivado en la crecida del caudal del río. El radio de búsqueda se ha ampliado al río Nalón.

Nadie sabe qué pasó con María Teresa, por qué se cayó al río, pero los gritos de sus familiares al percatarse de que ya no estaba donde la habían visto por última vez alarmaron a los vecinos, que dieron la voz de alarma. María Teresa Pérez es oriunda de San Justo, y vive con una de sus hijas y su yerno en la casa en el núcleo de La Güerta, donde se mudó desde Barcelona hace más o menos hace tres años, cuenta su hermano Julio. Solo esperan tener noticias de ella pronto.

El puesto de mando de operativo se ha situado junto al Pozo Venturo. En la zona trabajan de forma coordinada distintos efectivos, bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres, y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El día que el feminismo paró el mundo

Aniversario de la Huelga del 8M Día de la Mujer

Publicidad

Sociedad

Labores de búsqueda del desaparecido en Linars del Vallès

Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

Coche aparcado de Ertzaintza.

Detenidos tres menores en Vitoria por agredir a dos chicos homosexuales

Pasarela Santander

El juzgado cita a declarar a la policía local que atendió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela en Santander

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
MURCIA

Atacan con cuchillos y una pistola de aire caliente a una mujer de 26 años en San José Artesano de Abarán, en Murcia

Imagen de archivo de un autobús en Granada
ATROPELLO

Ataca con un hacha a un autobús y muere atropellado en Granada

Manifestación 8M Cuenca
DÍA DE LA MUJER

Las principales ciudades de España acogen movilizaciones feministas por el 8M

Las marchas del 8M vuelven a convertir las calles españolas, en un espacio de reivindicación social y política, donde miles de participantes reclaman avances en derechos y protección para las mujeres.

Aniversario de la Huelga del 8M Día de la Mujer
8M

El día que el feminismo paró el mundo

El 8 de marzo de 2018, en más de 150 países, las mujeres salían a la calle exigiendo igualdad.

La Policía Local de Valencia estrena vehículo, el patinete eléctrico

La Policía Local de Valencia estrena vehículo, el patinete eléctrico

Carrera Ponle Freno

Últimos días para presentar candidaturas a los Premios Ponle Freno 2026

Coche policial de la Policía Nacional

Detenidos en Palma por explotar a una cuidadora sin papeles bajo amenazas de deportación

Publicidad