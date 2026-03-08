Gritos de "libertad" a las puertas de una cárcel en Venezuela tras la salida de al menos 12 presos políticos

Venezuela ha liberado al menos a 12 personas de un calabozo policial al este de Caracas conocido como Zona 7 tras la aprobación de una Ley de Amnistía que no beneficia a todos los presos políticos.

Entre los excarcelados está Renny Chourio, que aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán "progresivamente" de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento ni han publicado una lista con las personas amnistiadas.

Al grito de "Libertad", salió de prisión el sindicalista Gilberto Alcalá, quien fue detenido, según dijo, "por reclamar un derecho de los trabajadores". Además de Chourio, Torres y Alcalá, fueron excarcelados Brayan Orozco, Fernando Orozco, Jack Tantak, Humberto Jaime, Kelvin Galván, José Daniel Espinoza, Richard Saldivia, Jorge Martínez y Franklin Parra, según confirmaron a las afueras de Zona 7 integrantes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

El viernes, familiares de presos políticos pidieron a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, que visiten este calabozo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.