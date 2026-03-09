Efemérides de hoy 9 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 9 de marzo?

El 9 de marzo de 1963, inauguración del Museo Picasso de Barcelona, una institución llamada a convertirse en referencia mundial para el estudio de los años de formación del pintor malagueño. El museo abre sus puertas en los palacios medievales de la calle Montcada, en el corazón del barrio de la Ribera, y lo hace con una vocación muy definida: custodiar y difundir la obra de juventud de Pablo Picasso, estrechamente ligada a su estancia en la ciudad a finales del siglo XIX. Desde su apertura, la pinacoteca reunió la colección más completa del mundo de este periodo inicial, clave para comprender la evolución artística del creador del cubismo.

La creación del museo fue posible gracias al impulso de Jaume Sabartés, amigo íntimo y secretario personal de Picasso, cuya donación inicial constituyó el núcleo de la colección, y al apoyo discreto del Ayuntamiento de Barcelona en plena dictadura franquista. Por motivos políticos, el centro se inauguró inicialmente bajo el nombre de Colección Sabartés, aunque siempre contó con el respaldo explícito del artista. Con el paso del tiempo, nuevas donaciones del propio Picasso y de sus herederos consolidaron al Museo Picasso de Barcelona como un espacio fundamental para entender la relación del pintor con la ciudad y para estudiar, con una amplitud única, sus primeros pasos creativos.

Un 9 de marzo, pero de 1500, la flota comandada por Pedro Álvarez Cabral zarpa del puerto de Lisboa con destino a la India, siguiendo la ruta abierta pocos años antes por Vasco da Gama. De esta forma, la Corona portuguesa pone en marcha una de las grandes expediciones de la Era de los Descubrimientos. La armada, compuesta por trece naves, se internó en el Atlántico con un amplio desvío hacia el oeste y, el 22 de abril, avistó tierras desconocidas en la costa noreste de Sudamérica, que Cabral tomó posesión en nombre de Portugal y bautizó inicialmente como Terra de Vera Cruz. Aquel hallazgo fortuito, o deliberado, según el debate historiográfico, supuso el primer contacto europeo documentado con el territorio que más tarde sería conocido como Brasil, antes de que la expedición retomara su rumbo hacia el Índico para cumplir su objetivo comercial en Asia.

¿Qué pasó el 9 de marzo?

1831.- El rey Luis Felipe de Orleáns crea la Legión Extranjera, una unidad de élite del ejército francés integrada por voluntarios foráneos.

1842.- El compositor italiano Giuseppe Verdi estrena su ópera Nabucco en el Teatro de La Scala de Milán.

1868.- La ópera Hamlet, basada en la obra de Shakespeare con música del compositor francés Ambroise Thomas, se estrena en París (Francia).

1873.- La Diputación de Barcelona fracasa en su intento de proclamar el Estado catalán dentro de la federación española, un mes después de haberse proclamado en Madrid la Primera República.

1917.- Las manifestaciones de miles de obreros contra el zar Nicolás II en San Petersburgo se convierten en el inicio de la revolución rusa.

1923.- El dirigente revolucionario ruso, Vladimir Lenin, sufre un tercer ataque cerebral y pierde el habla.

1959.- La compañía estadounidense Mattel lanza al mercado la muñeca Barbie, una de las muñecas más famosas de la historia, creada por Ruth Handler.

1999.- El jefe de los comandos operativos de la banda terrorista ETA, José Javier Arizkuren Ruíz 'Kantauri', es detenido en París.

2001.- Un real decreto suprime el servicio militar obligatorio en España, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

2011.- El transbordador espacial Discovery, la nave más veterana de la flota espacial estadounidense, aterriza por última vez en el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU).

2023.- El Senado francés aprueba retrasar la jubilación de 62 a 64 años.

¿Quién nació el 9 de marzo?

1451.- Américo Vespucio, navegante italiano, que da nombre al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón.

1927.- Jaime de Armiñán, cineasta español.

1928.- Antonio Molina, cantante español.

1934.- Yuri Gagarin, cosmonauta ruso, primer hombre que viajó por el espacio.

1943.- Bobby Fisher, ajedrecista estadounidense.

1948.- Emma Bonino, política italiana.

1964.- Juliette Binoche, actriz francesa.

¿Quién murió el 9 de marzo?

1806.- Federico Gravina, marino español.

1851.- Juan Christian Oersted, físico danés, descubridor del electromagnetismo.

1945.- Margot Frank, estudiante judía alemana, hermana de Ana Frank y víctima del holocausto.

1952.- Alexandra Kollontai, socialista, revolucionaria y feminista rusa.

1994.- Fernando Rey, actor español.

2021.- Carlos Matallanas, periodista español.

2023.- Robert Blake, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 9 de marzo?

Hoy, 9 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas.

Horóscopo del 9 de marzo

Los nacidos el 9 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 9 de marzo

Hoy, 9 de marzo, se celebran las santas Francisca Romana y Catalina de Bolonia y san Paciano.