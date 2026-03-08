Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Bingo

Advierten a un hogar de jubilados de Bilbao por gastarse 20 céntimos jugando al bingo: pueden recibir una multa de 60.000 euros

Cada jubilado se gastaba unos 20 céntimos por cartón, siendo el premio total no superior a 30 euros.

Bolas del bingo

Bolas del bingo Pixabay

Publicidad

Un hogar de jubilados en el barrio de Santutxu (Bilbao) podría afrontar una multa de hasta 60.000 euros después de que varios agentes de la Ertzaintza se presentaran hace varias semanas para advertir de que los jubilados no pueden jugar al bingo. Estos, que utilizan este juego para reunirse, sociabilizar y pasar el tiempo, apenas gastaban 20 céntimos por cada cartón...

Una posible multa de 60.000 euros... por jugar al bingo y gastarse 20 céntimos

Ante la llegada de los agentes, los allí presentes quedaron atónitos tras la advertencia de estos, básicamente porque cientos de jubilados acuden semanalmente a estas partidas, cuyo único objetivo es amenizar el tiempo de los más mayores, seguir ejercitando la memoria y mejorando la atención.

Gloria, tesorera del mencionado hogar del jubilado, se pronunció tras lo sucedido: "El cartón costaba 20 céntimos, cada uno nos gastábamos 3 euros y el premio era de 20 euros... A veces piensas que nos están gastando una broma", recoge COPE.

Estas partidas estaban teniendo lugar semanalmente los lunes y los viernes: "La mayoría de los bingos, que suelen ser sobre 20, 25 euros, se divide a veces entre 3", cuenta Gloria.

"Esa multa tendríamos que pagarla entre 7 miembros y la verdad..."

No obstante, la Ertzaintza se presentó con varios agentes hace dos semanas y pese a que en ese momento no se estaba disputando la partida, advirtió a los allí presentes de que se trataba de un acto ilegal. Por lo tanto, la junta directiva se ha visto obligada a suspender el bingo: "Esos 60.000 euros tendríamos que pagarlos entre 7 miembros de la junta, y la verdad... es que no tenemos ese dinero ni por casualidad", sentencia la tesorera, tal y como ha recogido COPE.

¿Es legal?

No obstante, el problema reside es que como tal, esta actividad tal y como se estaba llevando a cabo en este hogar de jubilados es ilegal. El Boletín Oficial del Estado recoge que el bingo con apuestas económicas únicamente puede celebrarse en establecimientos autorizados, como casinos o salas de bingo que cuenten con la correspondiente licencia administrativa.

Además, la Ley de Juego de Euskadi exige una licencia para cualquier tipo de juego en el que se apueste dinero, sin importar la cantidad. Aunque, eso sí, los afectados aseguran que esta práctica se lleva a cabo sin cumplir la legalidad en prácticamente toda España, incluido en los viajes del Imserso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El conflicto con Irán amenaza con encarecer la gasolina: el petróleo se dispara y reaviva el temor a otra crisis energética

Gasolina

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.

La vivienda de alquiler sube a precio de gran capital en la zona DANA

Surgen las inmobilarias éticas: "No todo vale en la compra de un piso"

Surgen las inmobilarias éticas: "No todo vale en la compra de un piso"

Incertidumbre en las agencias de viajes y hoteles de Canarias ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio

Incertidumbre en las agencias de viajes y hoteles de Canarias ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio

Imagen de archivo de bebidas energéticas.
BEBIDAS ENERGÉTICAS

Galicia se adelanta al resto de España y prohíbe desde hoy las bebidas energéticas a menores tras lograr ya reducir su consumo

Un conductor reposta su vehículo en una gasolinera
GASOLINA

Buscador de gasolineras baratas: encuentra la que está más cerca de ti

Imagen de archivo de azafrán
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Las empresas españolas buscan alternativas al azafrán de Irán, responsable del 90% de la producción global

En un momento marcado por la incertidumbre, las empresas están preocupadas por las consecuencias que pueda tener esta guerra.

Gasolina
Precios

El conflicto con Irán amenaza con encarecer la gasolina: el petróleo se dispara y reaviva el temor a otra crisis energética

La escalada de tensión en Oriente Próximo vuelve a sacudir los mercados energéticos. El precio del petróleo ha repuntado con fuerza tras el inicio del conflicto con Irán y los analistas advierten de que el impacto podría trasladarse en cuestión de días al bolsillo de los consumidores, con subidas en la gasolina y el diésel en España.

Grúas de construcción de vivienda

El precio de la vivienda en 2025 se dispara un 12,7% y registra la mayor subida desde 2007

Gasolina

La guerra en Oriente Medio dispara el precio de la gasolina y amenaza con encarecer la luz

El número de mayores que buscan una plaza fija se ha multiplicado por cuatro

Sin trabajo estable a los 50 años: las oposiciones se disparan como refugio laboral

Publicidad