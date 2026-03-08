Advierten a un hogar de jubilados de Bilbao por gastarse 20 céntimos jugando al bingo: pueden recibir una multa de 60.000 euros

Un hogar de jubilados en el barrio de Santutxu (Bilbao) podría afrontar una multa de hasta 60.000 euros después de que varios agentes de la Ertzaintza se presentaran hace varias semanas para advertir de que los jubilados no pueden jugar al bingo. Estos, que utilizan este juego para reunirse, sociabilizar y pasar el tiempo, apenas gastaban 20 céntimos por cada cartón...

Una posible multa de 60.000 euros... por jugar al bingo y gastarse 20 céntimos

Ante la llegada de los agentes, los allí presentes quedaron atónitos tras la advertencia de estos, básicamente porque cientos de jubilados acuden semanalmente a estas partidas, cuyo único objetivo es amenizar el tiempo de los más mayores, seguir ejercitando la memoria y mejorando la atención.

Gloria, tesorera del mencionado hogar del jubilado, se pronunció tras lo sucedido: "El cartón costaba 20 céntimos, cada uno nos gastábamos 3 euros y el premio era de 20 euros... A veces piensas que nos están gastando una broma", recoge COPE.

Estas partidas estaban teniendo lugar semanalmente los lunes y los viernes: "La mayoría de los bingos, que suelen ser sobre 20, 25 euros, se divide a veces entre 3", cuenta Gloria.

"Esa multa tendríamos que pagarla entre 7 miembros y la verdad..."

No obstante, la Ertzaintza se presentó con varios agentes hace dos semanas y pese a que en ese momento no se estaba disputando la partida, advirtió a los allí presentes de que se trataba de un acto ilegal. Por lo tanto, la junta directiva se ha visto obligada a suspender el bingo: "Esos 60.000 euros tendríamos que pagarlos entre 7 miembros de la junta, y la verdad... es que no tenemos ese dinero ni por casualidad", sentencia la tesorera, tal y como ha recogido COPE.

¿Es legal?

No obstante, el problema reside es que como tal, esta actividad tal y como se estaba llevando a cabo en este hogar de jubilados es ilegal. El Boletín Oficial del Estado recoge que el bingo con apuestas económicas únicamente puede celebrarse en establecimientos autorizados, como casinos o salas de bingo que cuenten con la correspondiente licencia administrativa.

Además, la Ley de Juego de Euskadi exige una licencia para cualquier tipo de juego en el que se apueste dinero, sin importar la cantidad. Aunque, eso sí, los afectados aseguran que esta práctica se lleva a cabo sin cumplir la legalidad en prácticamente toda España, incluido en los viajes del Imserso.

