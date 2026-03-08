Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las principales ciudades de España acogen movilizaciones feministas por el 8M

Las marchas del 8M vuelven a convertir las calles españolas, en un espacio de reivindicación social y política, donde miles de participantes reclaman avances en derechos y protección para las mujeres.

Manifestaci&oacute;n 8M Cuenca

Manifestación 8M CuencaEuropa Press

Marta Alarcón
Publicado:

Este domingo, miles de personas se movilizan en distintas ciudades españolas con motivo del Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a reivindicar la igualdad de derechos y a denunciar la violencia contra las mujeres. Las marchas se celebran en numerosos puntos del país, y volverán a mostrar la fuerza del movimiento feminista en el espacio público.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Cádiz, se han organizado diversas manifestaciones que recorrerán las calles durante la jornada. En algunos casos, las convocatorias serán separadas, debido a las diferencias internas que existen desde hace años, dentro del movimiento feminista en torno a cuestiones como: la regulación de la prostitución o la legislación sobre identidad de género.

Dos marchas principales en la capital

En Madrid se esperan dos marchas principales, aunque la mayor parte de representantes políticos estará en la organizada por la Comisión 8M, que irá desde Atocha hasta Sevilla. Está previsto que acudan representantes del Gobierno como Yolanda Díaz, Elma Saiz, Isabel Rodríguez y Óscar Puente entre otros; por parte del Partido Popular está previsto que acuda el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, y la portavoz de Igualdad en el Congreso, Patricia Rodríguez Calleja. Por parte de Podemos acudirán Ione Belarra e Irene Montero; y la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, tampoco se perderá la cita.

Otras ciudades como Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Santander, Granada o Pamplona, contarán con una única convocatoria feminista durante el día. En Zaragoza, aunque inicialmente se organizaron dos marchas distintas, ambas coincidirán al final del recorrido en la Plaza del Pilar.

Las movilizaciones de este año también reflejan la preocupación por la situación internacional, marcada por conflictos armados y crisis migratorias que afectan especialmente a las mujeres. Al mismo tiempo, las reivindicaciones se centran en asuntos cercanos, como mejorar la protección institucional para quienes denuncian violencia machista y avanzar hacia una igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad.

Las marchas del 8M vuelven así a convertir las calles españolas, en un espacio de reivindicación social y política, donde miles de participantes reclaman avances en derechos y protección para las mujeres.

