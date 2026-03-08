Muere un hombre electrocutado mientras trabajaba en un invernadero de la Costa de Granada

Un hombre ha muerto este sábado a consecuencia de una posible electrocución mientras trabajaba en un invernadero de Castillo de Baños, ubicado en la pedanía de Polopos en la Costa de Granada.

El suceso ocurrió poco antes de las 17 horas de este sábado cuando el joven se encontraba trabajando, momento en el que supuestamente sufrió la descarga eléctrica. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado que durante la tarde del sábado, el teléfono 112 recibió un aviso desde el Centro de Salud Castell de Ferro de dicha localidad, alertando de que había una persona electrocutada y que, finalmente, había fallecido.

Bajo este contexto, la Benemérita ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, además de activar a la Inspección de Trabajo para constatar si el accidente pudo ocurrir en el marco de una relación laboral.

647.200 accidentes laborales en 2024

En España, durante el año 2024, se registraron 647.200 accidentes de trabajo con baja, según el Informe anual de accidentes de trabajo. La mayoría se produjeron durante la jornada laboral, en concreto 556.385 accidentes, que suponen el 86,0 %.

El resto, 90.815 accidentes, tuvieron lugar durante el trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa; son los que se denominan accidentes de trabajo con baja in itínere, que representaron el 14,0%. Los hombres se accidentan más que las mujeres durante la jornada de trabajo, el 90,3 % de los hombres frente al 77,1 % de las mujeres. Sin embargo, las mujeres sufren un mayor número de accidentes in itinere (22,9 % frente a 9,7%).

Tanto los hombres como las mujeres presentaron formas similares de accidentarse. En las mujeres destacaron los choques o golpes contra objeto inmóvil, que representaron el 33,9% del total de los ATJT en las mujeres y los sobreesfuerzos (30,6 %). En los hombres, sobresalen los sobreesfuerzos, que representaron el 29,4 % del total de los ATJT en los hombres, seguidos de los choques o golpes contra objeto inmóvil (trabajador en movimiento) (24,8%).

En el año 2024 se produjeron 677 accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo que representan el 0,1% de los accidentes de trabajo con baja sufridos por el conjunto de los trabajadores asalariados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.