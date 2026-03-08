Encapuchados irrumpen en la Complutense y destrozan material del 8M sustituyéndolo por propaganda de la falange

Una treintena de personas, la mayoría encapuchadas y con el rostro cubierto, irrumpieron el pasado viernes por la tarde en las facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas, donde provocaron destrozos y arrancaron material reivindicativo relacionado con el Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo.

Según han denunciado los decanatos de ambos centros en un comunicado, los hechos se produjeron alrededor de las 17.30 horas, cuando el grupo accedió al edificio, increpó a algunas de las personas que se encontraban en su interior y comenzó a causar daños.

Imagen de los carteles arrancados. | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Destrozos y retirada de carteles

Durante su paso por las facultades, los encapuchados arrancaron carteles, especialmente aquellos vinculados con actividades en torno al 8 de marzo y los derechos de las mujeres, y retiraron "violentamente" pancartas reivindicativas colocadas por el estudiantado.

De acuerdo con el relato de los decanatos, el grupo trató de sustituir ese material por una pancarta con el símbolo de Falange y el lema "Rechaza el feminismo, abraza la feminidad". Sin embargo, el personal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología logró impedir que llegara a colocarse.

La actuación del personal del centro, junto con parte del equipo decanal, permitió evitar que se produjeran más incidentes y expulsar a los participantes de la acción tanto del edificio como del campus.

Daños en el aula social

Los responsables de ambas facultades señalan que el grupo "se ensañó especialmente con el aula social del estudiantado", donde se registraron importantes daños materiales y en el mobiliario.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes mediante la correspondiente denuncia, mientras la universidad evalúa los desperfectos ocasionados para asumir su reparación.

Imagen de los carteles arrancados en los pasillos de la universidad. | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Contexto del 8M

Los decanatos consideran que la acción se produjo en plena semana de actividades vinculadas al 8M y sostienen que tuvo como "propósito evidente amedrentar" al estudiantado y al personal, así como "reprimir y silenciar las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista en defensa de los derechos de las mujeres".

En el comunicado subrayan además que, a su juicio, no se trata de un episodio aislado. Afirman que sus facultades, al igual que "buena parte de las universidades públicas", están siendo objeto en los últimos meses de una "ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha".

Petición de más seguridad

Ante esta situación, los decanatos han solicitado al Rectorado más medios para garantizar la seguridad en el campus y han reclamado también una condena pública por parte de la Comunidad de Madrid.

"Una universidad pública no debería verse expuesta a los niveles de violencia y agresión que hemos sufrido en los últimos meses", señalan, al tiempo que defienden que seguirán trabajando para que las facultades sean "espacios públicos seguros" y libres "de odio y de miedo".

Puedes leer el comunicado en este enlance.

