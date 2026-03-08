Ataca con un hacha a un autobús y muere atropellado en Granada

Un joven de 28 años ha perdido la vida en la noche de este sábado, en el municipio de Chauchina, en Granada, después de protagonizar un violento incidente en el que atacó con un hacha a un autobús que se encontraba en circulación. El suceso ha dejado herido además al conductor del vehículo, y está siendo investigado por la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el episodio tuvo lugar alrededor de las 23:30 horas en la calle Carmen de la Virgen. En ese momento, el centro de coordinación recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de un hombre armado con un hacha, que estaba generando una situación de peligro en la vía pública.

Poco después, también se comunicó al servicio de emergencias que se había producido un altercado con un autobús que circulaba por la zona. De acuerdo con los primeros datos recopilados por los investigadores, el joven se aproximó al vehículo mientras portaba el hacha y comenzó a golpear el autobús, provocando daños materiales en el mismo.

El propio autobús le causó la muerte

Durante el ataque, el conductor del autobús, un hombre de 55 años, resultó herido con contusiones. En medio de la situación de tensión, el agresor terminó siendo atropellado por el propio autobús, lo que le causó la muerte.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil y efectivos sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven en el lugar del incidente, mientras que el conductor fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones sufridas.

Por el momento, la investigación permanece abierta. Los agentes tratan de determinar cómo se produjo exactamente el atropello y si se trató de un hecho fortuito derivado del ataque, o si el joven pudo haber actuado con intención autolítica.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando las circunstancias del suceso para reconstruir con precisión lo ocurrido durante esa noche en este municipio granadino.

