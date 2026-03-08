Dimite la concejal de la Mujer de Collado Villalba tras interrumpir una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"

"Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo terminan aquí; lamento las faltas de respeto". Así irrumpió la concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca, durante una representación en el Teatro Municipal de la Casa de Cultura.

Los hechos tuvieron lugar este sábado por la tarde, en la víspera del 8M, durante uno de los actos incluidos en la agenda oficial organizada por el propio consistorio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La representación formaba parte del programa cultural previsto por el Ayuntamiento, que había promocionado la actuación como una de las actividades destacadas de la jornada.

Tras la interrupción de la concejala, varios asistentes recriminaron su actitud. Incluso, uno de ellos le espetó que no era "nadie" para frenar la obra: "Usted no es nadie para frenar la obra, y menos en la Semana Internacional de la Mujer".

Este domingo, Díaz Vaca ha presentado su dimisión. Así lo comunicó el consistorio —gobernado por el PP—, que afirma que "una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido". La renuncia se formalizó anoche y la propia concejala lamentó en sus redes sociales su decisión de interrumpir la obra.

Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba trasladaron "el respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas", al tiempo que lamentaron "profundamente los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre, que participaban en la representación".

Para repararlo, el Consistorio se ha comprometido a "hacer las gestiones oportunas para que la obra sea reprogramada en próximas fechas, con el fin de que el público de Collado Villalba pueda disfrutar de esta propuesta cultural en las condiciones adecuadas".

El Ayuntamiento reiteró sus disculpas a la compañía, a los asistentes y a todos los vecinos por las molestias ocasionadas, y reafirmó "su compromiso con el respeto a la cultura, la libertad creativa y el correcto desarrollo de las actividades culturales del municipio".

La interrupción de la representación ha sido tildada de "censura" por los grupos municipales del PSOE y Más Madrid, que habían reclamado el cese o la dimisión de la edil.

