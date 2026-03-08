Noticias de hoy, domingo 8 de marzo de 2026

La situación en Irán tras los ataques de EEUU e Israel, la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León y el 8M, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 8 de marzo de 2026.

Suben a 394 los muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano, entre ellos 83 niños

La ofensiva aérea de Israel contra el Líbano ha dejado al menos 394 muertos, entre ellos 83 niños, y 1.130 heridos, según informó el ministro libanés de Salud, Rakan Nasreddine. Entre los heridos hay 254 menores y también se han registrado víctimas entre el personal sanitario. En los últimos días se han producido bombardeos en varias localidades, como Shmustar, Khirbet Selm y Tuffahta, además de un ataque en Sir al Gharbiya que derrumbó un edificio y causó once muertos, mientras continúan las labores de rescate. Otro de los ataques más graves ocurrió en Nabi Chit, donde una serie de bombardeos dejó cerca de 40 fallecidos.

La campaña militar israelí, iniciada el lunes, se ha extendido por el sur y el este del Líbano y por los suburbios de Beirut, y ha provocado el desplazamiento de al menos 112.000 personas en refugios oficiales, aunque se estima que unas 200.000 han tenido que abandonar sus hogares. Mientras tanto, el grupo chií Hizbulá continúa lanzando ataques de alcance limitado contra objetivos militares en el norte de Israel.

Cruce de reproches entre PP y Vox en la recta final de la campaña en Castilla y León

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intensificó su campaña en Castilla y León durante el último fin de semana previo a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, con varios actos en la provincia de Valladolid. Allí pidió el voto útil para que el PP pueda gobernar en solitario en una comunidad donde el partido lleva casi cuarenta años en el poder.

La jornada comenzó con un paseo por Villalón de Campos, donde habló con vecinos y comerciantes, y continuó en Tordesillas con un encuentro con militantes. En su discurso defendió que el PP se presenta a las elecciones con la intención clara de gobernar y criticó a otros partidos por, según él, intentar bloquear la política.

Feijóo también insistió en que el futuro de la comunidad debe decidirse únicamente por los ciudadanos de Castilla y León en las urnas, sin influencias externas. Gran parte de su mensaje estuvo dirigido a respaldar la gestión del actual presidente autonómico y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, quien desde un mitin en Burgos pidió concentrar el voto en el PP para asegurar estabilidad política.

Mañueco lanzó además un mensaje indirecto a Vox, su socio en la legislatura anterior, sugiriendo que quien no quiera contribuir a una solución política debería apartarse. Desde Vox, Santiago Abascal respondió acusando al PP de intentar alarmar a los votantes con la posibilidad de un gobierno de izquierdas, algo que negó.

La campaña también estuvo marcada por el debate nacional sobre la guerra en Irán. Feijóo criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por enviar una fragata militar mientras mantiene un discurso contrario a la guerra y por no consultar la decisión con el Congreso. Por su parte, la ministra Elma Saiz defendió la postura del Ejecutivo y relacionó el feminismo del 8M con un mensaje pacifista.

Las principales ciudades de España acogen movilizaciones feministas por el 8M

Miles de personas se manifiestan este domingo en varias ciudades españolas con motivo del Día Internacional de la Mujer para reclamar igualdad de derechos y denunciar la violencia machista. Las marchas se celebran en lugares como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Cádiz y vuelven a mostrar la presencia del movimiento feminista en el espacio público.

En algunas ciudades hay convocatorias separadas debido a diferencias internas dentro del movimiento feminista sobre temas como la prostitución o la legislación de identidad de género. En Madrid, por ejemplo, están previstas dos manifestaciones, aunque la mayoría de representantes políticos acudirá a la organizada por la Comisión 8M, que recorrerá el trayecto entre Atocha y la plaza de Sevilla.

A las movilizaciones en la capital asistirán miembros del Gobierno, dirigentes del Partido Popular, así como representantes de Podemos y Sumar. En otras ciudades como Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Santander, Granada o Pamplona habrá una única convocatoria, mientras que en Zaragoza las dos marchas previstas coincidirán al final en la Plaza del Pilar.

Las protestas también reflejan la preocupación por conflictos internacionales y crisis migratorias que afectan especialmente a las mujeres, además de reivindicar medidas para mejorar la protección frente a la violencia machista y avanzar hacia una igualdad efectiva.

