Detienen a un médico en Sevilla por presuntos tocamientos íntimos a una paciente durante una exploración

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache a un médico como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual, tras la denuncia de una paciente. El hombre ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Según el relato de la mujer, durante una exploración el facultativo habría realizado "tocamientos en zonas íntimas de su cuerpo sin su consentimiento". La denunciante también señaló que el médico habría llevado a cabo actuaciones que, a su juicio, no guardaban relación con las pruebas médicas por las que había acudido a consulta.

La paciente explicó que en un primer momento "no supo cómo reaccionar ante lo sucedido" debido a la confianza que se genera en una atención sanitaria. Fue después, cuando reflexionó sobre lo ocurrido, cuando decidió denunciar los hechos a la Policía.

Tras conocer la denuncia, los investigadores iniciaron las diligencias para aclarar lo ocurrido. Según la Policía Nacional, las gestiones permitieron encontrar "indicios suficientes" para detener al médico como presunto autor del delito contra la libertad sexual.

Una vez concluidas las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto a disposición judicial. El comunicado policial no precisa si el médico ha quedado en libertad o ingresado en prisión provisional.