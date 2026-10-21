Muere un hombre de 56 años tras sufrir un ataque de avispas mientras trabajaba en una pista forestal de Ourense

Un hombre de 56 años ha fallecido este miércoles después de sufrir múltiples picaduras de avispas mientras trabajaba en una zona forestal de Larouco, en Ourense. El suceso ha ocurrido poco después de las doce del mediodía, cuando la víctima participaba en unas tareas de limpieza y desbroce de una pista situada en Seadur, en la comarca de Valdeorras.

El fallecido, natural de Pontevedra, llevaba años residiendo en el municipio ourensano de Manzaneda y formaba parte de un taller de empleo que desarrollaba trabajos en la zona desde este verano.

El hombre se encontraba trabajando junto a varios compañeros cuando, durante las labores de desbroce, se topó con un nido de avispas comunes situado en el suelo. Fue entonces cuando sufrió el ataque de los insectos. Sus compañeros, al percatarse de lo ocurrido, avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia para solicitar asistencia sanitaria.

Según ha explicado a EFE la alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, el fallecido pertenecía al taller de empleo que llevaba varios meses desarrollándose en el municipio.

Movilizan un helicóptero medicalizado, pero no logran salvarle la vida

Tras recibir la llamada de alerta, el servicio de emergencias sanitarias 061 movilizó un helicóptero medicalizado hasta el lugar del incidente. Los profesionales sanitarios desplazados a la zona intentaron atender al trabajador, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.