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AGRESIÓN SEXUAL

El profesor detenido por abuso sexual en Madrid, seguía dando clases a pesar de tener una causa por otro caso parecido

El docente, que ejercía como profesor de matemáticas, permanecía pendiente de juicio por una causa judicial abierta tras una denuncia por abusos presentada en julio de 2024.

Aula de colegio, imagen de archivo

El profesor detenido por abusar sexualmente de al menos nueve menores de edad en Madrid, seguía dando clases a pesar de tener una causa abierta en 2024 | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

El profesor detenido por la Policía Nacional el pasado martes como presunto autor de un delito de agresión sexual contra al menos nueve menores de entre 12 y 15 años, seguía dando clases a pesar de tener una causa abierta en 2024.

El docente, ejercía como profesor de matemáticas, permanecía pendiente de juicio por una causa judicial abierta tras una denuncia por abusos presentada en julio de 2024, apenas un mes después de abandonar dicho centro.

Continuaba ejerciendo su labor de docente

Pese a la causa, el docente continuaba ejerciendo la docencia en un colegio de la capital, donde fue arrestado por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Actualmente se encuentra en prisión provisional sin fianza decretada por la autoridad judicial el pasado 16 de octubre, investigado por agresiones sexuales a al menos nueve alumnos de entre 12 y 15 años, además de presuntos delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming.

La investigación policial comenzó después de que varios alumnos relataran a otros profesores los abusos sufridos durante una excursión en el Camino de Santiago, lo que permitió activar la denuncia policial.

Las propias familias y la comunidad educativa, se preguntan ahora cómo fue posible que el docente fuera contratado en un colegio nuevo mientras pesaba sobre él una investigación previa por hechos similares de los que, desde el centro, han asegurado que no tenían conocimiento.

¿Se puede seguir dando clase estando acusado de abuso sexual?

Si nos basamos en medidas estrictamente jurídicas, mientras no exista una medida cautelar acordada por un órgano judicial como la suspensión provisional de funciones, una orden de alejamiento o el ingreso en prisión preventiva, el docente mantiene intactos sus derechos civiles y laborales. El ordenamiento jurídico español se rige de forma imperativa por el principio de presunción de inocencia.

En el caso del docente de Madrid, al no haber sido dictada una resolución judicial prohibitiva con anterioridad y al encontrarse la causa penal abierta sin sentencia firme, la administración educativa y los centros escolares carecían de una herramienta administrativa automática para impedir su actividad docente previa a su arresto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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