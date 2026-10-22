Por qué cambiamos la hora en España dos veces al año

Se acerca el cambio de hora de la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, cuando a las 3:00 de la mañana los relojes se retrasarán para marcar las 2:00 (y en el caso de Canarias a las 2:00 será la 1:00).

Este cambio viene recogido en el BOE, concretamente en lo tocante a los cambios de hora entre 2022 y 2026 se puede encontrar en el Boletín del 15 de marzo de 2022.

Esta medida se ejecuta desde 1918 con varias modificaciones a lo largo de los años, aunque con un objetivo similar: el ahorro energético.

Cambio de hora 1918: ahorro de carbón

La Primera Guerra Mundial propició una gran crisis de abastecimiento de carbón en todo el continente. Los países europeos vieron como sus reservas de este combustible fósil escaseaban y decidieron tomar medidas.

España, tras la crisis institucional y la pérdida de recursos que había supuesto la Guerra de Cuba, había decidido permanecer neutral en la Primera Guerra Mundial, pero esa decisión no dio lugar a un escenario diferente.

En el país faltaba carbón para cubrir las demandas de la población. En ese contexto de gran inestabilidad social y política que se dio durante el reinado de Alfonso XIII, el gobierno de Antonio Maura decidió promulgar un Real Decreto el 3 de abril de 1918 para adelantar la hora oficial y así conseguir ahorro de carbón. De esta forma, a partir del 15 de abril a las 23:00 horas se adelantó el reloj 60 minutos, pasando a ser las 00:00. El horario normal se restituyó el 6 de octubre de ese mismo año.

A partir de ese momento el cambio de hora se fue aplicando y eliminando de forma intermitente hasta que se adoptó oficialmente el 16 de marzo de 1940.

Antes de esa fecha, cada provincia seguía su propio horario, determinado por su ubicación geográfica y durante la Guerra Civil cada bando tenía un horario diferente.

En 1940, Franco decidió que España emplease el horario central europeo (GMT+1), al igual que Alemania, como una medida para fortalecer los lazos con el régimen nazi.

Cambio de hora 1973: crisis del petróleo

En octubre de 1973 la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y sus aliados árabes impusieron un embargo de petróleo a los países occidentales que apoyaron a Israel en la Guerra de Yom Kipur. Este embargo motivó que el precio del barril se cuadruplicara en pocas semanas, pasando de 3 a 12 dólares por barril de forma repentina motivando una crisis inflacionaria y una parálisis industrial.

Esta crisis motivó que los países occidentales aplicasen drásticas medidas energéticas (en el caso de Francia aceleró el desarrollo de sus centrales nucleares).

Algunos países como España aplicaron el cambio de hora para aprovechar más la luz del sol y la medida fue acogida con entusiasmo por la Comunidad Económica Europea.

De hecho, en 1980, la CEE coordinó a sus miembros para implementar esta idea, que se aplica como directiva desde entonces y se renueva cada cuatro años.

De esta forma, se estableció en 1981 que los últimos domingos de marzo y septiembre se ajustarían los relojes. Si bien es cierto que a partir de 1996 se trasladó al último domingo de octubre para ajustar mejor el desfase de horas de luz.