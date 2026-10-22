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Los mossos investigan una presunta agresión a un niño de 11 años en un colegio de Lleida

Los hechos habrían ocurrido este pasado martes y la policía catalana trabaja ahora para esclarecer las circunstancias del supuesto ataque.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Gabriela de Torres
Gabriela de Torres
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Según la denuncia, el menor habría sufrido insultos y agresiones por parte de varios compañeros. La investigación se centra ahora en aclarar qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades. Por el momento, los hechos denunciados están pendientes de esclarecerse y no se ha acreditado la totalidad de las acusaciones.

El caso vuelve a poner el foco en el acoso escolar y en la importancia de detectar a tiempo las situaciones de violencia reiterada entre menores. Los insultos, las amenazas, las agresiones físicas o el aislamiento pueden convertirse en formas de bullying cuando se repiten en el tiempo y existe un desequilibrio de poder entre quienes acosan y quien sufre esa situación.

Frenar estas conductas cuanto antes es fundamental para evitar que se prolonguen. A menudo, las señales no son evidentes o tardan en salir a la luz, por lo que la comunicación entre los menores, sus familias y el entorno educativo puede resultar decisiva para detectar lo que está ocurriendo.

En Cataluña, la prevención del acoso escolar también ocupa un lugar en las políticas de convivencia educativa, con medidas dirigidas a identificar posibles situaciones de violencia e intervenir ante ellas.

El caso de Lleida se suma a otros episodios de presunto acoso escolar que han trascendido públicamente en Cataluña en los últimos años. En algunos de ellos, las familias han denunciado agresiones físicas, insultos reiterados, aislamiento social o situaciones de hostigamiento a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

En otros casos, la polémica se ha centrado en la respuesta de los centros educativos, cuestionada por familias que consideran que no se actuó con suficiente rapidez. Cada denuncia, sin embargo, debe analizarse a partir de sus propias circunstancias, especialmente cuando los hechos todavía están siendo investigados.

En Lleida, los Mossos siguen trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger a los menores frente a cualquier forma de violencia.

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