Arrestan a un migrante por amenazar a un militar con un cuchillo; otro usó un spray de pimienta en pleno desalojo

Un migrante ha sido arrestado este domingo por haber amenazado con un cuchillo a un militar del Regimiento de Regulares.

El hombre, de origen magrebí, es de los que todavía permanecen en Ceuta desde la entrada masiva de unos 70.000 migrantes a la ciudad autónoma.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo 18 de octubre en la avenida Cañonero Dato, momento en el que una patrulla militar descubrió la situación de varios migrantes.

Los militares descubrieron a cuatro migrantes

Cuatro de los migrantes que fueron descubiertos emprendieron la huida a la carrera y los militares pudieron controlar a uno de ellos, el cual sacó un cuchillo de su bolsillo y comenzó a amenazar a uno de ellos. No obstante, este pudo ser desarmado hasta la llegada de la Policía.

El hombre ha sido trasladado a las dependencias de la Policía por la presunta comisión de un delito de amenazas graves con un arma blanca.

Otro usó un gas pimienta mientras era trasladado

Por otra parte, este mismo domingo uno de los inmigrantes que era trasladado en autobús al CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) usó un gas pimienta mientras estaba siendo trasladado en autobús en medio de las retiradas de los asentamientos en Poblado Regulares y Tarajal.

"En uno de los autobuses destinados al dispositivo, uno de los ocupantes hizo uso de un spray de gas pimienta en mitad del trayecto", informó la Delegación del Gobierno en Ceuta.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a la persona que proporcionó el spray de gas pimienta al inmigrante involucrado.