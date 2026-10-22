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Noticias de hoy, jueves 22 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 22 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, jueves 22 de octubre de 2026

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Milei vuelve a Argentina dejando la calle encendida en nuestro país.

Batalla campal en A Coruña

Lanzamiento de bengalas y petardos contra los agentes que han respondido con cargas policiales. Noche de contenedores en llamas en las calles como punto final a una escalada de la violencia que comenzaba por la mañana en un acto de Abascal.

Catarata de insultos

Es lo que deja el viaje de Milei. Ha cargado sin filtro contra Pedro Sánchez que le ha respondido con una campaña impulsada y replicada por todo el PSOE. Además de insultar, Milei también ha hablado por videollamada con el líder de Vox y se ha reunido con Ayuso.

Trump insulta a una periodista

Trump, como su amigo Milei, vuelve a normalizar el insulto público, esta vez, su objetivo favorito: las mujeres periodistas. Y todo porque le preguntaban qué concesiones hace a Putin. Un petrolero ruso repleto de 40 mil toneladas de diésel viajará hoy a Estados Unidos.

Ley de nietos

Hoy es el último día que tienen los afectados para presentar alegaciones. Todo después de que el Constitucional haya rechazado, con amplísima mayoría, el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto.

Juan Vivas en La Mesa

El presidente de Ceuta en la Mesa, de Antena 3. Quiere que la ciudad sea uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Sobre todo porque, después de casi tres meses, la situación sigue siendo crítica, con miles de migrantes por las calles. A todo eso se añaden problemas como el apagón eléctrico que sufrió ayer.

La salud del Papa

El Papa no necesitará tratamiento oncológico. Lo anuncia el Vaticano después de los exámenes al tumor que le fue extirpado en el pulmón. La enfermedad estaba encapsulada, no se ha extendido, y la extirpación ha sido radical y completa. Esto parece darle luz verde para mantener la gira por Sudamérica que iniciará el seis de noviembre.

Noticias de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Noticias de hoy

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Sociedad

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, jueves 22 de octubre de 2026

Camión de bomberos de la provincia de Sevilla

Un incendio en un edificio de Los Pajaritos, Sevilla, hace que dos personas se precipiten desde un tercer piso y varias queden atrapadas

Por qué cambiamos la hora en España dos veces al año

Por qué cambiamos la hora en España dos veces al año

Efemérides de hoy 22 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de octubre?

Imagen de la acampada en Sol
Acampada Puerta del Sol

Menos movimiento y más tiendas vacías: así se reorganiza la acampada de Sol 25 días después

Avispas
Avispas

Muere un hombre de 56 años tras sufrir un ataque de avispas mientras trabajaba en una pista forestal de Ourense

La víctima participaba en un taller de empleo en Larouco y se encontraba realizando labores de desbroce cuando se topó con un nido de avispas. Sus compañeros alertaron a los servicios de emergencia, pero no pudieron salvarle la vida.

DANA Adam
DANA Adam

Barro, viviendas anegadas y vecinos que intentan recuperar la normalidad 48 horas después de la DANA Adam

La zona cero de las inundaciones afronta la limpieza y el recuento de daños tras una emergencia que ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas y ha dejado cientos de rescates.

La información sobre el menor desaparecido en Tomelloso

Buscan a José Antonio, un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso (Ciudad Real) desde hace un mes

Ropa colgada en una percha

La tiendas se adaptan a un otoño sin frío: "Los vestidos nos salvan la campaña"

Cambio de hora

Cuándo es el cambio de hora de octubre 2026 y desde cuándo se ajusta el reloj en España

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