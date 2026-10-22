Noticias de hoy, jueves 22 de octubre de 2026

Milei vuelve a Argentina dejando la calle encendida en nuestro país.

Batalla campal en A Coruña

Lanzamiento de bengalas y petardos contra los agentes que han respondido con cargas policiales. Noche de contenedores en llamas en las calles como punto final a una escalada de la violencia que comenzaba por la mañana en un acto de Abascal.

Catarata de insultos

Es lo que deja el viaje de Milei. Ha cargado sin filtro contra Pedro Sánchez que le ha respondido con una campaña impulsada y replicada por todo el PSOE. Además de insultar, Milei también ha hablado por videollamada con el líder de Vox y se ha reunido con Ayuso.

Trump insulta a una periodista

Trump, como su amigo Milei, vuelve a normalizar el insulto público, esta vez, su objetivo favorito: las mujeres periodistas. Y todo porque le preguntaban qué concesiones hace a Putin. Un petrolero ruso repleto de 40 mil toneladas de diésel viajará hoy a Estados Unidos.

Ley de nietos

Hoy es el último día que tienen los afectados para presentar alegaciones. Todo después de que el Constitucional haya rechazado, con amplísima mayoría, el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto.

Juan Vivas en La Mesa

El presidente de Ceuta en la Mesa, de Antena 3. Quiere que la ciudad sea uno de los ejes centrales de la campaña electoral. Sobre todo porque, después de casi tres meses, la situación sigue siendo crítica, con miles de migrantes por las calles. A todo eso se añaden problemas como el apagón eléctrico que sufrió ayer.

La salud del Papa

El Papa no necesitará tratamiento oncológico. Lo anuncia el Vaticano después de los exámenes al tumor que le fue extirpado en el pulmón. La enfermedad estaba encapsulada, no se ha extendido, y la extirpación ha sido radical y completa. Esto parece darle luz verde para mantener la gira por Sudamérica que iniciará el seis de noviembre.