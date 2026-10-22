Camisetas para sentir la música a través de pulsos eléctricos: la tecnología que acerca la música a las personas con discapacidad sensorial

La música no solo se escucha, también se siente y gracias a la tecnología la experiencia puede ir más allá: notar en el cuerpo cada golpe de batería, cada cambio de ritmo o la intensidad de los bajos transformados en pulsos eléctricos, con diferentes intensidades, que recorren el cuerpo. A través de unas camisetas hápticas que convierten el sonido en sensaciones físicas y abren una nueva puerta a la inclusión. Una forma diferente de vivir la música que busca que las personas con discapacidad sensorial también puedan emocionarse con una canción, dejarse llevar por el ritmo y compartir la experiencia de un concierto.

Detrás de esta innovación está Rhytmo, una empresa malagueña que ha desarrollado un software capaz de sincronizar las vibraciones de las prendas hápticas con la música. El sistema se integra en camisetas fabricadas por la compañía OWO y permite percibir físicamente la música.

Las prendas cuentan con 20 puntos que se activan en función de las características de cada canción. Así, una melodía tranquila puede traducirse en sensaciones más suaves, mientras que géneros como el reguetón o la música electrónica pueden generar vibraciones más intensas. De esta manera, el cuerpo se convierte en otra vía para percibir el ritmo y la energía de la música.

La idea surgió al comprobar las dificultades que puede encontrar una persona sorda para vivir la música durante un concierto. Y ahora cualquier persona puede disfrutar de esta experiencia más allá de la audición.

Una inteligencia artificial para sincronizar la música y el tacto

Para hacer realidad esta idea, Rhytmo ha desarrollado una tecnología propia que combina inteligencia artificial y sistemas hápticos capaces de transformar la música en sensaciones físicas. Estas prendas, diseñadas inicialmente para su uso en videojuegos, permiten trasladar determinados estímulos musicales al cuerpo mediante pulsos eléctricos sincronizados.

El CEO de la empresa, Josema Ezquerra, explica que la IA que han desarrollado "analiza cada composición, identifica el género musical, sus ritmos, su estructura y sus momentos de mayor intensidad emocional, y los convierte en patrones de estimulación que se transmiten al cuerpo mediante prendas hápticas". Esta tecnología consigue que las sensaciones físicas estén sincronizadas con lo que sucede en la música.

Ezquerra subraya que esta tecnología no pretende sustituir la audición, sino ofrecer una nueva forma de experimentar la música. "Queremos que una persona sorda pueda acudir a un concierto y sentir físicamente lo que está ocurriendo sobre el escenario, conectando con el artista, con la música y con el público".

Una experiencia musical sin barreras

Las pruebas realizadas con personas sordas, ciegas, con movilidad reducida y con otras necesidades específicas han permitido explorar el potencial de esta tecnología. La propuesta busca ofrecer una vía alternativa para percibir la música y participar en una experiencia colectiva que tradicionalmente ha estado condicionada por las barreras sensoriales.

El objetivo es que cada persona pueda disfrutar de un concierto de acuerdo con sus capacidades y que la discapacidad no suponga un obstáculo para compartir la música con los demás. Porque, cuando el sonido se transforma pulsos eléctricos, una canción también puede sentirse en la piel, en el pecho y en cada movimiento del cuerpo.