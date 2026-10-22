Efemérides de hoy 22 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de octubre?

El 22 de octubre de 1913, nace el fotoperiodista húngaro Robert Capa. Su nombre real Endre Ernő Friedmann, un judío criado en una familia de clase media. Desde joven, Friedmann frecuentaba círculos estudiantiles de izquierdas; a la edad de 17 años, tras ser detenido por la policía secreta húngara, se vio obligado a huir hasta Alemania. En Berlín iniciaría sus estudios como fotógrafo. La tranquilidad no le duraría mucho, en 1933 tuvo que exiliarse de nuevo debido a la persecución de personas judías tras el ascenso del nazismo de Adolf Hitler.

Fue a la capital de Francia, París, decidido a labrarse una carrera como fotógrafo. No tuvo mucho éxito, se encontró con una gran dificultad para vender su trabajo a causa de su religión y apellido extranjero. Ante estas dificultades, Friedmann, junto a su pareja sentimental, la fotógrafa Gerta Pohorylle (quien adoptaría el nombre de Gerda Taro), decidieron crear un personaje ficticio con el que sí conseguirían vender sus instantáneas: un cotizado reportero gráfico estadounidense de nombre Robert Capa. Juntos viajarían a España para cubrir la Guerra Civil, conflicto en el que ella perdería la vida trágicamente, quedando Friedmann con la identidad de Capa para siempre.

El fotoperiodista cubrió gran cantidad de conflictos: la ya mencionada guerra civil, la segunda guerra sino-japonesa, la Segunda Guerra Mundial (dejó imágenes históricas del Desembarco de Normandía), la guerra árabe-israelí y la primera guerra de Indochina, donde perdería la vida por culpa de una mina antipersona.

Un 22 de octubre, pero de 1982, estrenan la película “Acorralado”, la adaptación cinematográfica de la novela “First Blood” (1972). Su autor original, David Morrell, vio cómo los derechos del libro pasaban por grandes estudios como Columbia Pictures o Warner Bros. durante una década de parálisis. Tras diez años de intentos fallidos, la producción arrancaría finalmente de forma independiente gracias a Carolco Pictures, contando con una superestrella como protagonista: Sylvester Stallone. El actor venía de triunfar con “Rocky” (1976) y “Rocky II” (1979), condición que le permitió exigir cambios drásticos al protagonista de la historia, Rambo. Mientras que en el papel el exveterano era alguien frío que no tenía piedad, Stallone lo humanizó. El film fue un éxito rotundo: costó 14 millones y consiguió recaudar 125,2 millones de dólares en todo el mundo |. En la actualidad, la saga cuenta con cuatro secuelas, cuya última entrega se estrenó en 2019 bajo el título “Rambo: Last Blood”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de octubre?

1859.- España declara la guerra a Marruecos tras un ataque a Ceuta.

1883.- La Metropolitan Opera de Nueva York abre sus puertas con una representación de 'Fausto', de Gounod.

1885.- Dictamen arbitral del papa León XIII por el que se reconoce la soberanía de España sobre las islas Carolinas del Pacífico frente a las pretensiones alemanas.

1946.- Dos destructores británicos chocan con minas en las aguas de Albania, en el canal de Corfú. Mueren cerca de 40 personas y hay varios desaparecidos.

1975.- La estación espacial soviética Soyuz se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.

1989.- Firma de los acuerdos de Taif, que ponen fin a más de 15 años de guerra civil en el Líbano.

2003.- La Corte Suprema de Chile rechaza por improcedente una tercera petición de desafuero contra el exdictador Augusto Pinochet.

2008.- Lanzamiento del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.

2009.- Se informa de que Israel e Irán participaron en septiembre en un foro secreto sobre armas nucleares, su primer contacto oficial desde 1979.

2009.- Microsoft lanza su sistema operativo Windows 7.

2019.- Encuentran en el yacimiento de la Isla Marawah, en el Golfo Pérsico, una perla natural de 8.000 años que podría ser la más antigua jamás encontrada.

¿Quién nació el 22 de octubre?

1818.- Charles Leconte de Lisle, poeta francés.

1898.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.

1917.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.

1952.- Jeff Goldblum, actor estadounidense.

1969.- Coque Malla, músico español.

1975.- Míchel Salgado, exfutbolistas españoles.

¿Quién murió el 22 de octubre?

1883.- Thomas Mayne Reid, novelista británico.

1973.- Pau Casals, violonchelista español.

1998.- Ángel Picazo, actor español.

2002.- Francisco Pino, poeta español.

2015.- Gloria Van Aerssen, componente del dúo musical Vainica Doble.

2019.- Sadako Ogata, académica y diplomática japonesa.

2022.- Dietrich Mateschitz, empresario austriaco.

¿Qué se celebra el 22 de octubre?

Hoy, 22 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Tartamudez.

Horóscopo del 22 de octubre

Los nacidos el 22 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre, se celebra san Juan Pablo II papa.