VÍDEO: denunciados dos conductores por conducción temeraria que casi acaba en choque frontal

Dos conductores de 57 y 47 años han sido denunciados por protagonizar una peligrosa disputa al volante en la carretera C-14, a la altura de Ribera d’Urgellet, en Lleida. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de agosto, aunque los Mossos d'Esquadra han publicado ahora el vídeo de lo sucedido.

En la secuencia, grabada desde un vehículo que circulaba detrás de ambos, se puede ver la imagen de una conducción agresiva en la que los dos hombres (en sendos vehículos de color blanco) se adelantaban de manera peligrosa e invadiendo el carril contrario. También se obstaculizaban mutuamente y realizaban frenazos bruscos, poniendo en peligro no solo sus vidas, sino también las del resto de usuarios de la vía. Incluso uno de ellos llega a intentar adelantar por el carril derecho, rebasando el arcén.

Uno de los momentos más críticos se produjo cuando uno de los vehículos estuvo a punto de colisionar frontalmente con una autocaravana que circulaba en sentido contrario. La maniobra evidenció el peligro que suponía aquella conducta en una carretera abierta al tráfico, especialmente con el asfalto húmedo por las lluvias de aquella semana.

La grabación permitió a los Mossos d’Esquadra reconstruir lo sucedido e identificar a los dos implicados. El grupo de investigación de la comisaría de la Seu d’Urgell se encargó de las pesquisas, que culminaron con la denuncia penal contra ambos conductores. Según la información facilitada por la policía catalana, los dos hombres comparecieron la semana pasada en una vista rápida por estos hechos.

El incidente vuelve a poner de relieve las consecuencias que pueden tener las disputas al volante. Una maniobra impulsiva, un adelantamiento indebido o un frenazo inesperado pueden desencadenar un accidente grave y afectar a personas ajenas al enfrentamiento. En este caso, la intervención de una grabación externa resultó clave para esclarecer los hechos y llevar a los presuntos responsables ante la justicia.