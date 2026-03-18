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Las borrascas disparan los niveles de polen y complican la primavera para los alérgicos en Madrid, Andalucía y Extremadura

Las precipitaciones del invierno favorecen un desarrollo vegetal que multiplicará las alergias esta temporada

Alergia

Las lluvias del invierno disparan el polen y complican la primavera en el centro y sur peninsular | Imagen de Drazen Zigic en Freepik

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Las borrascas de estos últimos meses van a pasar factura en la siguiente estación. Ha llovido tanto desde principios de año, casi el doble de lo habitual, que el nivel de polen se ha disparado.

Aunque las precipitaciones han ayudado a limpiar el aire y a reducir la polinización temprana, es cierto que la humedad acumulada ha favorecido un desarrollo vegetal enorme. Lo que esta primavera va a ser muy complicada para los alérgicos.

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ya ha lanzado la advertencia: se espera una primavera con altos índices de polen, especialmente de gramíneas, una de las especies que más reacciones provoca.

El presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, explica que la lluvia "barre los pólenes, caen al suelo", aunque después la vegetación crece con fuerza. Por su parte, el doctor Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica, alerta de que esta humedad "va a hacer que la planta esté muy bien armada para que puedan polinizar extensamente".

Las zonas más afectadas

Según la previsión de la SEAIC, las zonas con niveles más intensos de polen de gramíneas serán el centro y suroeste peninsular, con especial afectación en Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, Sevilla y Jaén.

En Extremadura podrían alcanzarse hasta 12.000 granos por metro cúbico de aire. "Mentalizado ya estoy”, comenta un joven. Aunque en Sevilla y Jaén también se esperan niveles muy altos. "Ya empiezan a escocer los ojos", dice una vecina. Y en Madrid, otra afectada afirma que "solo sé que no puedo respirar bien".

Mientras que los niveles serán moderados en Lugo, Ourense, León, Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia, Cuenca, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Cádiz y Granada. En el resto del país, las concentraciones serán leves, y muy leves en las Islas Canarias.

Síntomas encadenados

Ojos rojos, estornudos, picor de nariz o fatiga serán los síntomas más comunes. "Van a ser síntomas que se encadenan", advierte el doctor Zapata, quien añade que serán cada vez más habituales y duraderos.

Los expertos recomiendan ventilar las casas en las horas de menor concentración, evitar el deporte al aire libre en parques y utilizar gafas de sol o mascarilla.

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