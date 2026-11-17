Tras un fin de semana frenético para las embarcaciones de Salvamento Marítimo en la isla de El Hierro con el rescate de más de una veintena de cayucos, la semana ha comenzado con más auxilios en la llamada “isla del Meridiano”.

En las últimas 24 horas han logrado auxiliar a 246 migrantes subsaharianos que llegaban a la isla a bordo de dos cayucos que fueron localizados a lo largo de la mañana. Tras varios días de travesía algunos de ellos venían con heridas, por lo que fue necesario evacuar a dos de ellos hasta el hospital Nuestra Señora de Los Reyes.

A bordo de esas dos embarcaciones viajaban también ocho menores que ya han sido puestos a disposición de la Consejería de Bienestar Social, que es la institución que los tutelará hasta su traslado a otros centros de la península para su posterior acogida.

Estas nuevas llegadas vienen a agravar más si cabe la situación de estrés que viven los recursos de la isla de El Hierro. La noche de este lunes, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) estaba a más del doble de su capacidad ya que acogía a más de 1.200 migrantes. Durante este martes se han realizado dos traslados en barco hasta la isla de Tenerife con un total de 600 personas.

La llegada continua supone una presión para el resto de servicios asistenciales de Canarias. Por ejemplo el pequeño hospital de la isla sigue al límite de su capacidad. Pero no solo afecta a El Hierro, también los centros de atención a migrantes en Tenerife se están viendo desbordados. De hecho, se han tenido que habilitar nuevos espacios tanto para los mayores de edad como para los menores.

Solo en Tenerife hay ya cuatro grandes centros para mayores y en cuanto a los menores, desde el Gobierno de Canarias aseguran que están teniendo que reabrir centros que se habían cerrado.

Un ejemplo es el macrocentro ubicado en el seminario diocesano de La Laguna, con capacidad para unos 200 menores pero que ha llegado a albergar hasta 400 en el pico de la crisis migratoria. Ahora buscan además centros con menos capacidad porque ha cambiado el perfil de los menores que llegan en esos cayucos, niños de menos edad, incluso bebés, que lo hacen solos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.