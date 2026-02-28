Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ATROPELLO

Muere una mujer de 40 años tras ser atropellada en Arona, Tenerife

El suceso ocurrió a las 6:51 horas en la TF-653. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación sin éxito.

Imagen de archivo de Cecoes 112.

Imagen de archivo de Cecoes 112.Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Una mujer de 40 años ha muerto este sábado tras ser atropellada en la carretera TF-653, en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife.

El accidente se produjo sobre las 6:51 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una alerta informando del atropello. De inmediato, se activaron los recursos sanitarios y de seguridad para intervenir en la zona.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario y un médico y un enfermero del centro de salud más cercano atendieron a la afectada, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron revertir la situación.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Muere un hombre de 80 años tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz

Un hombre de 80 años ha muerto este sábado tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:31 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta y movilizó de inmediato los recursos de emergencia. El Servicio de Urgencias Canario confirmó que las lesiones sufridas por el peatón eran incompatibles con la vida.

La Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Atropello múltiple en Gijón deja nueve heridos

La Guardia Civil detuvo a un joven de 19 años por presunta conducción temeraria tras provocar un atropello múltiple la madrugada del viernes 23 de enero en un polígono industrial de Gijón. El conductor, que llevaba solo cuatro meses con el carné, perdió el control de su vehículo en la calle María González, en el polígono de Somonte, zona conocida por concentraciones y carreras ilegales, e invadió un paso de peatones y la acera, arrollando a varias personas.

El 112 Asturias recibió el aviso alrededor de la 1:30 horas. Nueve peatones resultaron heridos, tres leves y seis graves, y fueron trasladados al Hospital de Cabueñes. El conductor salió ileso y su acompañante sufrió lesiones leves. Las pruebas de alcohol y drogas realizadas al detenido dieron negativo. El joven fue investigado por un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio

Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Cecoes 112.

Muere una mujer de 40 años tras ser atropellada en Arona, Tenerife

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 28 de febrero de 2026

"Onlyfakes": Así ha llamado la Guardia Civil a una estafa económica a personas mayores para costear droga y plataformas para adultos

"Onlyfakes": Así ha llamado la Guardia Civil a una estafa económica a personas mayores para costear droga y plataformas para adultos

Se lanza al mercado la primera línea de televisores NTSC a color
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de febrero? 

Muere un motorista menor de edad sin carné al chocar contra un camión en Valladolid
Accidente

Muere un motorista menor de edad sin carné al chocar contra un camión en Valladolid

Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio
LA ENTREVISTA

Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio

Lola López-Muelas es abogada de familia especialista en sustracción de menores y presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia. Nos aclara qué puede pasar con la vivienda en un proceso de separación o divorcio.

A juicio el caso de un anciano en Betanzos encerrado con candado, atado de pies y manos, por su hijo y nuera
Juicio

A juicio el caso del anciano encerrado con candado y atado por su hijo y nuera en Betanzos

La Fiscalía les acusa de detención ilegal y de atentar contra su integridad moral al mantenerlo meses aislado, con candados y sin comida suficiente, y reclama 50.000 euros de indemnización.

Entrevista a la madre de dos víctimas

A prisión un supuesto pastor evangélico por abusar sexualmente de menores: "Les decía que eran ejercicios espirituales"

Muere en prisión el 'cuidador' condenado por el crimen de la viuda negra de Alicante

Muere en prisión el 'cuidador' condenado por el crimen de la viuda negra de Alicante

Audios entre el comisario de la Policía y la subinspectora

"Ya me has dado antes una colleja" "¡Estoy muy nerviosa!": El sollozo de la subordinada del comisario de Policía que le acosaba

Publicidad