Muere una mujer de 40 años tras ser atropellada en Arona, Tenerife

Una mujer de 40 años ha muerto este sábado tras ser atropellada en la carretera TF-653, en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife.

El accidente se produjo sobre las 6:51 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una alerta informando del atropello. De inmediato, se activaron los recursos sanitarios y de seguridad para intervenir en la zona.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario y un médico y un enfermero del centro de salud más cercano atendieron a la afectada, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron revertir la situación.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Muere un hombre de 80 años tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz

Un hombre de 80 años ha muerto este sábado tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:31 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta y movilizó de inmediato los recursos de emergencia. El Servicio de Urgencias Canario confirmó que las lesiones sufridas por el peatón eran incompatibles con la vida.

La Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Atropello múltiple en Gijón deja nueve heridos

La Guardia Civil detuvo a un joven de 19 años por presunta conducción temeraria tras provocar un atropello múltiple la madrugada del viernes 23 de enero en un polígono industrial de Gijón. El conductor, que llevaba solo cuatro meses con el carné, perdió el control de su vehículo en la calle María González, en el polígono de Somonte, zona conocida por concentraciones y carreras ilegales, e invadió un paso de peatones y la acera, arrollando a varias personas.

El 112 Asturias recibió el aviso alrededor de la 1:30 horas. Nueve peatones resultaron heridos, tres leves y seis graves, y fueron trasladados al Hospital de Cabueñes. El conductor salió ileso y su acompañante sufrió lesiones leves. Las pruebas de alcohol y drogas realizadas al detenido dieron negativo. El joven fue investigado por un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave.

