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Muere un hombre tras ser atropellado por un conductor que dio positivo en alcoholemia en Las Palmas

El conductor ha sido detenido y se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y de otro contra la seguridad vial.

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la tarde del jueves, un hombre de 40 años ha fallecido tras ser atropellado por un coche en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria. El conductor del vehículo ha sido detenido después de dar positivo en la prueba de alcoholemia.

Según informaron fuentes de la Policía Local a EFE, al conductor se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y de otro contra la seguridad vial. Además, el coche también chocó contra una motocicleta, cuyo ocupante sufrió heridas leves.

Tras el atropello también colisionó con otros dos coches que estaban aparcados en la calle. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 16:27 horas y activó rápidamente los recursos de emergencia necesarios.

Cuando llegaron los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, comprobaron que la víctima estaba en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos por reanimarle, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Al lugar se enviaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de la Policía Local quien realizó el atestado policial. La Policía Nacional también colaboró con el resto de los equipos de emergencia.

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El incidente ocurrió en Carrer des Molí, número 13, frente a la playa des Pouet. A las 11:28 horas la central del SAMU 061 recibió el aviso del atropello y se activó un dispositivo de emergencias con tres ambulancias, dos medicalizadas y una de soporte vital básico.

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