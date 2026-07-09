Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del doble asesinato de una madre y su hija, de 61 y 31 años, cuyos cuerpos fueron hallados durante la madrugada del miércoles en el interior de una vivienda de Mijas (Málaga). Las víctimas presentaban heridas de arma blanca y los investigadores consideran que el incendio declarado en el piso pudo haber sido provocado después del crimen.

El hallazgo se produjo después de que varios vecinos alertaran al servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 2.15 horas, de que salía humo y llamas de una vivienda situada en la zona de Las Lagunas. Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos localizaron en el interior del inmueble los cuerpos sin vida de las dos mujeres, residentes en la vivienda. La Guardia Civil apreció desde un primer momento signos de violencia y, tras confirmarse que ambas habían fallecido por heridas de arma blanca, abrió una investigación que ha culminado con la detención del presunto responsable del doble crimen.