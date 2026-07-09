La Policía Local alerta de la presencia de 'gorrillas' en Matalascañas y pide a los conductores que no les paguen

La Policía Local de Almonte ha emitido un aviso dirigido tanto a vecinos como a visitantes de Matalascañas para alertar de la presencia de aparcacoches ilegales, conocidos popularmente como 'gorrillas', que estarían solicitando dinero de forma indebida a los conductores en distintas zonas de estacionamiento del núcleo costero.

Según ha informado el cuerpo policial, en los últimos días se han recibido diversos avisos relacionados con personas que piden dinero por aparcar en la vía pública y que, en algunos casos, han protagonizado situaciones de intimidación hacia quienes rechazan realizar el pago. Ante estos hechos, los agentes han querido recordar que ninguna persona está autorizada para cobrar por estacionar un vehículo en la calle.

La principal recomendación de la Policía Local es no entregar dinero bajo ningún concepto. Asimismo, solicita la colaboración de la ciudadanía para comunicar de inmediato cualquier intento de cobro, amenaza o comportamiento intimidatorio, ya sea a través de la propia Policía Local, de la Guardia Civil o del teléfono de emergencias 112, con el fin de facilitar una intervención rápida.

Denunciar las coacciones de los 'gorrillas'

Desde el cuerpo municipal advierten de que este tipo de prácticas puede generar inseguridad entre conductores y peatones, además de favorecer actividades irregulares y dificultar el uso normal del espacio público. En este sentido, recuerdan que estas conductas pueden dar lugar a la tramitación de denuncias por posibles infracciones contempladas tanto en la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública como en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Policía Local asegura que interviene siempre que recibe un aviso y destaca que la colaboración ciudadana resulta fundamental para actuar con la mayor rapidez posible y evitar que este tipo de situaciones se repitan.

El aviso llega en plena temporada estival, una época en la que Matalascañas registra una importante afluencia de turistas y aumenta notablemente la demanda de plazas de aparcamiento. Ante este incremento de visitantes, las fuerzas de seguridad insisten en la importancia de denunciar cualquier actuación irregular para preservar la seguridad y garantizar que el estacionamiento en la vía pública se desarrolle con normalidad, tanto para los residentes como para quienes disfrutan de sus vacaciones en la localidad costera.

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