Muere una mujer de 59 años por golpe de calor en Sevilla y Andalucía eleva a cuatro las víctimas mortales este verano

Andalucía ya suma cuatro muertes por golpe de calor desde el comienzo del verano. Este jueves ha fallecido una mujer de 59 años en Sevilla, donde han sido tres las víctimas mortales. Se trata de una ciudadana nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014. Tras exponerse durante un largo periodo de tiempo al sol, su muerte ha sido confirmada en la vía pública.

No se conoce el motivo de su exposición al sol ni se asocian antecedentes personales que puedan ser considerados factores de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

Ayer mismo se confirmaba la tercera muerte en Andalucía relacionada con la exposición al sol. Se trataba de un hombre de 48 años, que también se encontraba en Sevilla en el momento de la muerte.

Ya son 1.0881 las urgencias por golpes de calor

Desde el comienzo de la temporada estival, ya se han registrado hasta 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor. De estas, 747 se atendieron en atención primaria y 334 en hospitalaria. Son 18 los casos confirmados de golpe de calor, 10 sigues hospitalizados y 4 han fallecido.

El protocolo andaluz frente al calor

La Junta de Andalucía activa un protocolo basado en las previsiones de la Aemet, con distintos niveles de alerta según el riesgo por altas temperaturas. El plan prioriza la protección de los colectivos más vulnerables —mayores de 65 años, enfermos crónicos, menores de cuatro años, personas medicadas o en situación de exclusión, entre otros— y coordina actuaciones preventivas con administraciones y entidades. Además, Sanidad insiste en evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantener una buena hidratación y extremar las precauciones en trabajos o actividades al aire libre.

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