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HUELGA DOCENTES

Imputado el antidisturbios que agredió a una docente en la huelga de Valencia

La jueza cita a declarar al agente tras apreciar indicios de varios delitos por la agresión ocurrida en una manifestación de educación a finales de mayo.

El policía denunciado por empujar a una profesora que se manifestaba en la huelga educativa declarará como investigado

El policía denunciado por empujar a una profesora que se manifestaba en la huelga educativa declarará como investigado EUROPAPRESS

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Sandra Navarro
Publicado:

La investigación judicial sobre la actuación policial durante las movilizaciones en defensa de la educación pública en Valencia da un nuevo paso. El Juzgado de Instrucción ha acordado investigar al agente de la Policía Nacional que empujó por la espalda a una profesora mientras participaba en una manifestación. El incidente fue grabado por varios presentes y difundido ampliamente en redes sociales.

La decisión llega después de la querella presentada por la afectada y después de que la Fiscalía Provincial respaldara la apertura de la investigación al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos. En el marco de las diligencias, el policía será citado para prestar declaración ante la autoridad judicial, que continúa recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos se remontan a las protestas convocadas durante las jornadas de huelga educativa de finales de mayo y comienzos de junio. En las imágenes difundidas puede verse cómo la docente camina por la calzada cuando es empujada por detrás por el agente antidisturbios, con firmeza, en un intento de que los manifestantes circularan por el arcén. Esta acción provocó la caída al suelo de la mujer ya jubilada. La escena, viral en redes sociales, generó fuerte repercusión pública y motivó denuncias tanto por parte de organizaciones sindicales como de representantes políticos. Por su parte, la educadora tuvo que recibir dos puntas de sutura por la herida en la barbilla que le generó el episodio.

Según la información conocida, el Ministerio Público aprecia indicios de tres posibles delitos relacionados con la intervención policial, una valoración que ha servido de base para que la jueza continúe la instrucción del procedimiento. La causa se encuentra todavía en fase de investigación, por lo que será la práctica de distintas diligencias la que determine si existen responsabilidades penales.

Por su parte, el sindicato de Comisiones Obreras ha solicitado personarse en el procedimiento judicial como acusación, una petición que todavía está pendiente de resolución. El agente antidisturbios será interrogado en calidad de investigado el próximo 24 de septiembre.

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