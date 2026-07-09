La emotiva fiesta de los 106 años de Amalia, la residente más longeva de un centro de mayores de A Coruña

Una residencia de mayores de A Coruña, la Domus VI de Matogrande, ha vivido esta misma semana uno de los momentos más emotivos que recuerdan sus trabajadores: la celebración del 106 cumpleaños de su usuaria más longeva, Amalia Vilariño.

Entre todos se han encargado de que Amalia soplase las velas en una gran fiesta, rodeada de sus compañeros -entre los que se encuentra Concha, una de sus hijas- y muchos seres queridos que no han querido perderse un momento tan especial.

Fue una celebración que convirtió a una entrañable mujer en la protagonista de la jornada, durante la que se reconoció su trayectoria vital, marcada por la fortaleza, la memoria y el cariño.

Una larga vida que empezó al otro lado del charco

Amelia nació en Argentina en el año 1920, pero al poco tiempo su familia regresó a España para asentarse en el Concello de Melide (A Coruña), donde pasó toda su infancia. A los 18 años se casó y fijó su residencia en la ciudad de A Coruña, donde ha pasado prácticamente toda su vida. Fue allí donde tuvo a sus tres hijos, y donde aprendió a conciliar la vida familiar y laboral mientras los cuidaba y trabajaba, primero en una panadería y después en el servicio de limpieza de Correos.

Su vida en la residencia

Aunque por circunstancias ya no puede seguir viviendo en su hogar, Amelia asegura sentirse muy contenta en su residencia, donde puede compartir momentos con su hija Concha, que también vive en el centro. Además, ha creado nuevos vínculos con otros residentes y recibe con ilusión las visitas de su sobrino Diego, que acude tres días a la semana para llevarles el desayuno: café y churros.

Galicia: tierra de centenarios

Los últimos datos sitúan a Galicia en el top 3 de las regiones españolas con más esperanza de vida, y la colocan en el primer puesto del podio en cuanto al número de habitantes que han llegado a los 100 años. Y son varios los secretos de esta "eterna juventud".

Por un lado: su patrón alimentario, la dieta atlántica, caracterizada por el consumo de alimentos frescos, de temporada, y de proximidad, en muchos casos de la propia huerta.

Por otro ese estilo de vida tan propio de las aldeas: tranquilo, rodeado de aire puro, lejos de la contaminación, y con una vida activa, a menudo relacionada con la propia alimentación.

¿Próxima zona azul mundial?

La alta concentración de centenarios en Galicia ha llevado a que la región se esté estudiando como posible nueva "zona azul" del mundo, un distintivo con el que en la actualidad se reconoce a cinco áreas geográficas reconocidas por tener una longevidad excepcional.

De ser así, se sumaría a Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), la isla de Okinawa (Japón), la península de Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California, EE. UU.).

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