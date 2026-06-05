La Policía Nacional blindará el espacio aéreo de Madrid durante la visita del Papa León XIV

La próxima visita del Papa León XIV a España, prevista entre los días 6 y 12 de junio, supondrá el mayor reto logístico y operativo en la historia de la Policía Nacional. El amplio dispositivo de seguridad está diseñado para garantizar el normal desarrollo de los actos oficiales y abarcará tres grandes escenarios: Madrid, Cataluña y Canarias.

En total, más de 15.000 agentes de distintas unidades participarán en el dispositivo, a los que se sumarán 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Madrid concentrará el mayor número de efectivos, con 9.700 agentes, mientras que Barcelona contará con 600 policías y las islas de Gran Canaria y Tenerife con 1.200 y 1.000 efectivos, respectivamente.

El operativo incluye, además, cerca de 600 vehículos policiales, 7 helicópteros, un avión, 16 drones y numerosos equipos tecnológicos de seguridad, entre ellos escáneres, detectores de metales e inhibidores de frecuencia.

La coordinación de este gran dispositivo se realizará a través de Centros de Mando (CEMAN), Mesas de Inteligencia y células de seguridad aérea y ciberseguridad y la protección directa del Pontífice estará encomendada a especialistas de la Unidad Central de Protección y del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Prohibición de drones no autorizados durante los actos

La Policía Nacional recuerda que estará restringido el uso de drones y aeronaves no tripuladas en las zonas afectadas por los actos oficiales, desplazamientos, concentraciones de público y espacios de especial protección previstos en Madrid, Barcelona y Canarias.

Esta medida busca velar por la seguridad de las personas asistentes, de la comitiva, de las autoridades, de los servicios de emergencia y de los medios aéreos autorizados que puedan participar en el dispositivo. El uso no autorizado de drones en estos entornos puede suponer un riesgo para la seguridad pública, interferir en el desarrollo de los actos y comprometer la actuación de los servicios policiales, sanitarios o de emergencia.

Cualquier operación no autorizada será detectada por el sistema de alerta temprana SIGLO-CD(Sistema Global Contra Drones) y podrá dar lugar a la intervención inmediata de los agentes, la identificación del piloto, la inmovilización del equipo y, en su caso, la tramitación de las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.

Traslado de unidades hasta Canarias

Uno de los mayores desafíos será el traslado de recursos a Canarias. Dos barcos ya han partido desde Huelva con más de 170 vehículos, 215 agentes y 16 perros especializados. Además, otros 1.300 policías llegarán por vía aérea en los días previos a la visita papal. El Ejército del Aire y del Espacio colaborará también en el transporte de vehículos pesados y material especializado.

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