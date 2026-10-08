Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

San Sebastián

Muere un hombre con viruela del mono en San Sebastián contagiado por otro paciente

El paciente fallecido estaba inmunodeprimido y se contagió por otro varón con el que compartió habitación en el hospital.

Entrada del Hospital Donostia durante una protesta de médicos

Entrada del Hospital Donostia durante una protesta de médicos EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Un hombre ha muerto este martes con mpox, lo que antes se conocía con viruela del mono, tras haber sido contagiado por otro varón con el que compartió habitación en el Hospital Donostia, en San Sebastián, centro sanitario en el que ha fallecido. Tal y como han confirmado directivos del citado hospital, se trataba de un paciente "inmunodeprimido", y que falleció con viruela del mono y no por viruela del mono" aunque ha precisado que cualquier infección tiene mayores consecuencias en una persona con patologías previas "graves" y defensas "muy bajas".

Los facultativos han considerado "altamente improbable" que puedan aparecer nuevos contagios relacionados con este caso y ha precisado que hay una treintena de personas, la mayoría personal sanitario, que han sido vacunadas por precaución y permanecerán en vigilancia durante un período de 21 días.

Compartió habitación con otro positivo en mpox

El fallecido compartió habitación con un varón que ingresó por una patología de otorrinolaringología y, en unas pruebas, en las que a veces se analizan "muchas cosas", dio positivo en mpox. Este paciente se encuentra "bien" y recibió el alta hospitalaria porque se encuentra estable y no necesita cuidados hopsitalarios, y ya que "lo mejor era hacer el aislamiento" en su propio domicilio, destacan los expertos.

Los médicos también señalan que es "muy difícil" determinar cómo se produjo el contagio, ya que habitualmente se da por un contacto estrecho que, en este caso, no se ha producido, por lo que, según ha insistido, ha sido determinante la situación del "receptor", el fallecido, que presentaba patologías "muy serias".

Mpox

Los expertos recuerdan que la mpox es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad, en torno al 5%, por lo que remarcan que esta muerte podría ser la primera que está relacionada con la enfermedad en Euskadi.

En cuanto a sus síntomas, generalmente son fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara similar a la varicela. Aunque en pacientes inmunodeprimidos puede ser "más grave" y pasar de la piel a "la sangre y las mucosas", han detallado los expertos.

"Ahora y siempre, Maricarmen presente", así fue la historia de la mujer que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la vivienda

Contrato Maricarmen

Publicidad

Sociedad

El lugar de los hechos

Detienen a un joven de 18 años como presunto autor del asesinato del cirujano plástico en Marbella

Entrada del Hospital Donostia durante una protesta de médicos

Muere un hombre con viruela del mono en San Sebastián contagiado por otro paciente

"El piso de Maricarmen ya está en Idealista": el último bulo que se difunde en redes sociales

"El piso de Maricarmen ya está en alquiler en Idealista": el último bulo que se difunde en redes sociales

Hospital Universitario de Burgos
Burgos

Muere un hombre de 70 años en Burgos al intentar salvar a su vecino de una caída: "Un héroe urbano"

Vista de la sede del Tribunal Supremo
Universidades privadas

El Supremo tumba el decreto de universidades del Gobierno contra la privada

La clínica en la que han asesinado a un cirujano en Marbella
Andalucía

El asesinato del cirujano de Marbella no estaría vinculado al crimen organizado

Los investigadores barajan la hipótesis de que podría tratarse de alguien que no estuvo conforme con el resultado de alguna intervención quirúrgica

Rescate de migrantes en Lanzarote
Canarias

Rescatan en Lanzarote la lancha neumática más llena de la ruta canaria con 125 migrantes

En la neumática, que estaba a punto de hundirse, viajaban 99 hombres, 4 mujeres y 22 menores de edad de origen magrebí y subsahariano.

Coche Policía Nacional

Un policía nacional de Alicante muere atropellado por su propio coche patrulla

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 8 de octubre de 2026

Antena 3 Noticias

El portavoz de Contracorriente, Pablo Castilla, tras la muerte de Maricarmen: "El mejor homenaje es luchar por destruir este sistema capitalista que la ha matado"

Publicidad