Muere un hombre con viruela del mono en San Sebastián contagiado por otro paciente

Un hombre ha muerto este martes con mpox, lo que antes se conocía con viruela del mono, tras haber sido contagiado por otro varón con el que compartió habitación en el Hospital Donostia, en San Sebastián, centro sanitario en el que ha fallecido. Tal y como han confirmado directivos del citado hospital, se trataba de un paciente "inmunodeprimido", y que falleció con viruela del mono y no por viruela del mono" aunque ha precisado que cualquier infección tiene mayores consecuencias en una persona con patologías previas "graves" y defensas "muy bajas".

Los facultativos han considerado "altamente improbable" que puedan aparecer nuevos contagios relacionados con este caso y ha precisado que hay una treintena de personas, la mayoría personal sanitario, que han sido vacunadas por precaución y permanecerán en vigilancia durante un período de 21 días.

Compartió habitación con otro positivo en mpox

El fallecido compartió habitación con un varón que ingresó por una patología de otorrinolaringología y, en unas pruebas, en las que a veces se analizan "muchas cosas", dio positivo en mpox. Este paciente se encuentra "bien" y recibió el alta hospitalaria porque se encuentra estable y no necesita cuidados hopsitalarios, y ya que "lo mejor era hacer el aislamiento" en su propio domicilio, destacan los expertos.

Los médicos también señalan que es "muy difícil" determinar cómo se produjo el contagio, ya que habitualmente se da por un contacto estrecho que, en este caso, no se ha producido, por lo que, según ha insistido, ha sido determinante la situación del "receptor", el fallecido, que presentaba patologías "muy serias".

Mpox

Los expertos recuerdan que la mpox es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad, en torno al 5%, por lo que remarcan que esta muerte podría ser la primera que está relacionada con la enfermedad en Euskadi.

En cuanto a sus síntomas, generalmente son fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara similar a la varicela. Aunque en pacientes inmunodeprimidos puede ser "más grave" y pasar de la piel a "la sangre y las mucosas", han detallado los expertos.