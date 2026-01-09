Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Viruela del mono

Detectan por primera vez en Baleares la variante más peligrosa de la viruela del mono: el virus mpox clado I

Esta variante posee una mayor tasa de mortalidad que el virus mpox clado II, y es la primera vez que se registra en el archipiélago balear.

Todos los casos de la viruela del mono en Espa&ntilde;a hasta ahora

Todos los casos de la viruela del mono en España hasta ahoraEfe

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El Servicio de Vigilancia en Salud Pública de Baleares ha encendido las alarmas tras detectar por primera vez la variante más peligrosa de la viruela del mono. Se trata del virus mpox clado I, que es autóctono en los países de África central, mientras que el clado II, que supone una menor gravedad, proviene de países de África occidental.

Últimamente se han registrado varios casos del virus en el archipiélago balear, y esta nueva variante nunca había circulado en las islas, aunque en los últimos meses del año han descendido los casos con respecto a años anteriores.

En 2025, desde el Servicio de Vigilancia en salud Pública de Baleares reportaron 13 casos, nueve de ellos en el último trimestre del año, aunque no lo califican como un brote sino como una acumulación de casos. En cambio, en 2024 se detectaron 16 casos confirmados, en 2023 fueron 15 y en 2020 la cifra llegó a los 216 casos.

Cómo prevenir la enfermedad

La variante mpox clado I posee una tasa de mortalidad más alta que el clado II, y genera una mayor preocupación por su gravedad y contagiosidad. Las características principales de la enfermedad consisten en lesiones cutáneas y se transmiten entre personas por contacto físico directo con las lesiones de la piel o con los fluidos corporales que contengan el virus.

La manera más eficaz de prevenirla es la vacunación, con el fin de evitar su contagio, reducir los síntomas y limitar la transmisión entre personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Confirman que el brote de peste porcina africana no salió del laboratorio de la Generalitat

Agentes de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España). La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han registrado el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en relación a la investigación sobre el origen de la peste porcina afircana (PPA). Esta diligencia está ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas decla...

Publicidad

Salud

Todos los casos de la viruela del mono en España hasta ahora

Detectan por primera vez en Baleares la variante más peligrosa de la viruela del mono: el virus mpox clado I

Una mujer con sobrepeso

Calculan cuánto dura la pérdida de peso tras usar medicamentos 'milagro' para adelgazar

Alzheimer

Un análisis con una gota de sangre podría adelantar el diagnóstico del alzhéimer

Un jabalí en Barcelona
Peste Porcina

Detectan 18 nuevos casos de peste porcina africana y 230.000 gallinas son sacrificadas por la Gripe Aviar

Imagen de archivo de una tomografía
Lucha contra el cáncer

Una IA consigue detectar tumores mortales que los médicos pasaban por alto

Imagen de archivo de gente sonriendo
Epidemias

Morir de risa o bailando es posible: ranking de las epidemias más extrañas que desconcertaron al mundo

Hacemos un repaso por las epidemias más extrañas de la historia.

Imagen de archivo de una persona quejándose del estómago
Protectores gástricos

El riesgo silencioso de algunos de los protectores gástricos más usados del mundo: "Cuando te das cuenta estás casi para diálisis"

Un estudio acaba de relacionar el uso prolongado de protectores gástricos con enfermedad renal y cardíaca.

Imagen de archivo de una persona pesándose

Pros y contras de la pastilla contra la obesidad que se acaba de aprobar en EE.UU.: "Los medicamentos del futuro ya son el presente"

Imagen de archivo de una cirugía

Cirugías Low-cost: 7 de cada 10 cirujanos han atendido en hospitales públicos a víctimas del turismo estético

Guardia Civil y Mossos entran en el laboratorio del IRTA de Cerdanyola (Barcelona) por la peste porcina africana

Confirman que el brote de peste porcina africana no salió del laboratorio de la Generalitat

Publicidad