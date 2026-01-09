Detectan por primera vez en Baleares la variante más peligrosa de la viruela del mono: el virus mpox clado I

El Servicio de Vigilancia en Salud Pública de Baleares ha encendido las alarmas tras detectar por primera vez la variante más peligrosa de la viruela del mono. Se trata del virus mpox clado I, que es autóctono en los países de África central, mientras que el clado II, que supone una menor gravedad, proviene de países de África occidental.

Últimamente se han registrado varios casos del virus en el archipiélago balear, y esta nueva variante nunca había circulado en las islas, aunque en los últimos meses del año han descendido los casos con respecto a años anteriores.

En 2025, desde el Servicio de Vigilancia en salud Pública de Baleares reportaron 13 casos, nueve de ellos en el último trimestre del año, aunque no lo califican como un brote sino como una acumulación de casos. En cambio, en 2024 se detectaron 16 casos confirmados, en 2023 fueron 15 y en 2020 la cifra llegó a los 216 casos.

Cómo prevenir la enfermedad

La variante mpox clado I posee una tasa de mortalidad más alta que el clado II, y genera una mayor preocupación por su gravedad y contagiosidad. Las características principales de la enfermedad consisten en lesiones cutáneas y se transmiten entre personas por contacto físico directo con las lesiones de la piel o con los fluidos corporales que contengan el virus.

La manera más eficaz de prevenirla es la vacunación, con el fin de evitar su contagio, reducir los síntomas y limitar la transmisión entre personas.

