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Viruela del mono

Ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella un paciente con viruela del mono

El centro sanitario ha activado los protocolos establecidos y la Consejería asegura que no existe riesgo ni para pacientes ni profesionales.

Hospital Costa del Sol (Marbella)

Hospital Costa del Sol (Marbella) Agencias

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Rocío Luque
Publicado:

El Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) mantiene ingresado a un paciente diagnosticado de viruela del mono, una infección vírica también conocida como mpox. En un comunicado, el centro sanitario ha informado que están activos los protocolos establecidos para este tipo de casos y ha adoptado las medidas oportunas para garantizar la atención al paciente y prevenir posibles contagios.

Según ha informado la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, se han aplicado las medidas contempladas en los protocolos sanitarios y no existe ningún riesgo ni para pacientes ni para profesionales.

SATSE cuestiona la ubicación del paciente en la planta de Cardiología

El sindicato de Enfermería SATSE ha criticado que el paciente está siendo atendido en la planta de Cardiología del Hospital Costa del Sol. Sostiene que esta situación estaría relacionada con la falta de espacio en el centro hospitalario y exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ponga en funcionamiento de inmediato la Unidad de Infecciosos, inaugurada en marzo de 2026 y que, según denuncian, continúa "infrautilizada".

SATSE considera que esta situación supone un riesgo tanto para los profesionales sanitarios como para el resto de pacientes.

Frente a estas críticas, el hospital mantiene que cuenta con los medios y la infraestructura necesarios para atender este tipo de casos y que el paciente está en una habitación con el protocolo establecido para estos casos.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono, también conocida como mpox o monkeypox, es una enfermedad zoonótica causada por un virus que puede transmitirse entre animales y seres humanos. El virus ha sido detectado en diversas especies de mamíferos, entre ellas ardillas y monos.

Según informa el Ministerio de Sanidad, los síntomas de la viruela del mono suelen aparecer entre 6 y 13 días después de la infección, aunque el periodo de incubación puede prolongarse hasta los 21 días. La enfermedad puede comenzar con fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta o tos, síntomas que pueden asemejarse inicialmente a los de un cuadro gripal.

Posteriormente pueden aparecer lesiones en la piel que evolucionan desde manchas y pápulas hasta vesículas y costras. Estas lesiones pueden localizarse en distintas partes del cuerpo, incluidas la cara, las manos, los pies, la boca, la garganta, las ingles, los genitales y la región anal.

La transmisión se produce principalmente mediante contacto estrecho con una persona infectada. Durante el brote internacional iniciado en 2022, una parte importante de los contagios se produjo a través de contacto sexual.

El periodo de transmisión suele extenderse desde el comienzo de los síntomas hasta que todas las lesiones cutáneas han desaparecido y la piel se ha regenerado completamente, un proceso que habitualmente puede durar entre dos y cuatro semanas.

En la mayoría de los casos, la evolución es favorable y la gravedad es baja. No obstante, existe un mayor riesgo de complicaciones en determinados grupos, como menores, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. Entre las posibles complicaciones se encuentran lesiones cutáneas graves, neumonía, sepsis, encefalitis, miocarditis y otras afecciones como proctitis, balanitis o uretritis.

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