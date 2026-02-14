Efemérides de hoy 14 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 14 de febrero? 

El 14 de febrero de 1972, nace en Pamplona la actriz y cantante Najwa Nimri Urrutikoetxea. Inicia su trayectoria artística en la música a mediados de los años noventa, formando el dúo NajwaJean junto al productor Carlos Jean. En 1996 publica No Blood, un álbum que introduce sonidos electrónicos y trip hop en el panorama español. También desarrolla una carrera en solitario con discos como Carefully, publicado en 2010, con una identidad y estética oscuras.

En cuanto a su carrera como actriz, Najwa alcanza una gran popularidad en la ficción española reciente. Destaca su papel como Zulema Zahir en Vis a vis, emitida entre 2015 y 2019, personaje principal que se convierte en un icono de la serie. En años posteriores participa en producciones como La Casa de Papel o Sagrada Familia, reforzando su imagen como actriz de registros intensos y personajes complejos.

Un 14 de febrero, pero de 1779, James Cook, navegante y capitán de la Marina Real británica, es asesinado en Hawái durante su tercer viaje por el Pacífico. Cook había llegado al archipiélago meses antes y lo había cartografiado para la Corona británica bajo el nombre de Islas Sandwich. Tras una primera acogida pacífica, las relaciones con la población local se deterioran a causa de conflictos por suministros y normas culturales.

El enfrentamiento definitivo se produce en la bahía de Kealakekua, cuando Cook intenta tomar como rehén a un jefe local para recuperar una embarcación robada. La situación degenera en violencia y el explorador muere apuñalado en la playa a los 50 años. Es uno de los exploradores más influyentes de toda la historia moderna.

¿Qué pasó el 14 de febrero?

1503.- Una Real Cédula de Isabel la Católica designa los oficiales reales que dirigirán la Casa de Contratación de Indias.

1556.- El arzobispo de Canterbury Tomás Cranmer es degradado por Roma de sus órdenes sagradas por su compromiso con la Reforma inglesa.

1912.- Arizona es admitido como el cuadragésimo octavo estado de los Estados Unidos.

1918.- El Gobierno soviético liderado por Vladimir Lenin establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano.

1924.- La multinacional tecnológica estadounidense CTR es renombrada como IBM.

1950.- Mao Zedong y Iósif Stalin firman en Moscú (URSS) el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua Chino-soviético.

1972.- Se inaugura el Museo de Cera de Madrid.

1996.- El jurista Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992, es asesinado por la banda terrorista ETA.

2005.- YouTube, el principal servicio global de transmisión de vídeos en Internet, activa su dominio web.

2023.- El Gobierno español aprueba la subida del salario mínimo hasta 1.080 euros.

¿Quién nació el 14 de febrero?

1928.- Juan García Hortelano, escritor español.

1942.- Michael Bloomberg, político estadounidense, alcalde de Nueva York.

1947.- Tim Buckley, músico estadounidense.

1972.- Najwa Nimri, actriz y cantante española.

1987.- Édison Cavani, futbolista uruguayo.

1992.- Christian Eriksen, futbolista danés.

¿Quién murió el 14 de febrero?

1929.- Tom Burke, atleta estadounidense.

1975.- Pelham Grenville Wodehouse, escritor inglés.

1996.- Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional.

2015.- Michele Ferrero, empresario italiano.

2022.- Luis Marín, actor español.

2025.- Cacá Diegues, cineasta brasileño.

¿Qué se celebra el 14 de febrero?

El 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados.

Horóscopo del 14 de febrero

Los nacidos el 14 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero, se celebra san Valentín.