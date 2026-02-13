El olivo viaja a una cámara de conservación en el Polo Norte que podría salvar a la humanidad de morir de hambre ante catástrofes

El 25 de febrero una delegación internacional llevará 500 muestras de olivo a una cámara acorazada del Polo Norte para conservar su patrimonio genético durante años.

Este plan contempla la incorporación de semillas de olivo en unadiseñada para preservar la diversidad genética de cultivos, con el objetivo de salvaguardar este árbol milenario frente a plagas, catástrofes climáticas y otros riesgos que pudieran poner en peligro su cultivo y por ende, laen diversas regiones del mundo.

Este depósito se encuentra en Svalbard, a mil kilómetros del Polo Norte, en una cámara acorazada con paredes de hormigón. Resiste terremotos e incluso erupciones volcánicas. En su interior, a una temperatura de -18ºC, se conserva este tesoro que podría salvar a millones de personas de morir de hambre si ocurriese cualquier catástrofe.

La Bóveda Global de Semillas alberga 1,37 millones de granos de más de 6.500 plantas de todo el mundo.

El olivo, que ha acompañado culturas agrícolas desde hace miles de años y es símbolo de alimentación , se une así a otras especies clave cuya conservación se considera estratégica para garantizar provisiones ante posibles crisis futuras. Un movimiento, que pretende proteger no solo las variedades más comunes, sino también aquellas menos conocidas que podrían aportar resistencia genética frente a enfermedades, un cambio climático e incluso un ataque con misiles nucleares.

