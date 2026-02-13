Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Semillas

El olivo viaja a una cámara de conservación en el Polo Norte que podría salvar a la humanidad de morir de hambre ante catástrofes

El olivo será incluido en una gran reserva de semillas inspirada en la legendaria idea del Arca de Noé. Es un proyecto que busca conservar la diversidad alimentaria por si hubiese futuras crisis alimentarias.

Antena3 Noticias

El olivo viaja a una cámara de conservación en el Polo Norte que podría salvar a la humanidad de morir de hambre ante catástrofes | Antena3 Noticias

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

El 25 de febrero una delegación internacional llevará 500 muestras de olivo a una cámara acorazada del Polo Norte para conservar su patrimonio genético durante años.

Este plan contempla la incorporación de semillas de olivo en una instalación subterránea diseñada para preservar la diversidad genética de cultivos, con el objetivo de salvaguardar este árbol milenario frente a plagas, catástrofes climáticas y otros riesgos que pudieran poner en peligro su cultivo y por ende, la seguridad alimentaria en diversas regiones del mundo.

Este depósito se encuentra en Svalbard, a mil kilómetros del Polo Norte, en una cámara acorazada con paredes de hormigón. Resiste terremotos e incluso erupciones volcánicas. En su interior, a una temperatura de -18ºC, se conserva este tesoro que podría salvar a millones de personas de morir de hambre si ocurriese cualquier catástrofe.

La Bóveda Global de Semillas alberga 1,37 millones de granos de más de 6.500 plantas de todo el mundo.

El olivo, que ha acompañado culturas agrícolas desde hace miles de años y es símbolo de alimentación , se une así a otras especies clave cuya conservación se considera estratégica para garantizar provisiones ante posibles crisis futuras. Un movimiento, que pretende proteger no solo las variedades más comunes, sino también aquellas menos conocidas que podrían aportar resistencia genética frente a enfermedades, un cambio climático e incluso un ataque con misiles nucleares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Dos cómicos de Vigo salen a recoger firmas para que deje de llover: "Somos gallegos pero no tontos"

Entrevista a Arantxa Treus y Rafa Durán

Publicidad

Sociedad

Antena3 Noticias

El olivo viaja a una cámara de conservación en el Polo Norte que podría salvar a la humanidad de morir de hambre ante catástrofes

Imagen del detenido, custodiado por los agentes

Salma, la joven que ha pasado dos años secuestrada por su novio: "De las palizas no ve por un ojo y ha perdido varios dientes"

Antena3 Noticias

El momento en el que el mar se 'traga' a un hombre que intentaba meterse en el agua en La Gomera

Las exmonjas de Belorado declaran por supuesto maltrato a otras religiosas mayores: "Las hemos tratado con mimo"
Monjas Belorado

Sor Sión y sor Paloma, entre las exmonjas de Belorado acusadas de maltrato a otras religiosas mayores: "Las hemos querido a rabiar"

La embarazada y su perro tras el ataque
CANARIAS

Un perro de la raza pitbull ataca a una mujer embarazada y su mascota en Gran Canaria

Colas por la regularización
Regularización de extranjeros

Detenidos cuatro argelinos con antecedentes penales al intentar regularizar su situación con documentación falsa

El plan del Gobierno para regularizar a personas extranjeras en situación irregular aún no ha entrado en vigor. En este contexto, cuatro ciudadanos de nacionalidad argelina han sido detenidos en Alicante tras intentar acogerse al proceso presentando documentación falsificada, según ha avanzado El Mundo.

Imagen de dos miembros de los Agentes Rurales de la Generalitat y dos de las Agrupacions de Defensa Forestal
Peste porcina

Detectan 13 casos de peste porcina en Cataluña y dos de ellos, fuera de la 'zona cero'

Esos dos primeros casos se han registrado en una urbanización de Molins de Rei, en Barcelona.

Entrevista a Arantxa Treus y Rafa Durán

Dos cómicos de Vigo salen a recoger firmas para que deje de llover: "Somos gallegos pero no tontos"

Hermana de Sergio Delgado

Carla, hermana de Sergio Delgado, que murió por un puñetazo en Burgos: "En menos de dos años el asesino de mi hermano está en la calle"

Momento que un árbol cae junto a una mujer en Barcelona

El momento en que un árbol cae derribado por el viento en Barcelona justo cuando una mujer paseaba con su perro

Publicidad