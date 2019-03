Muere un hombre tras recibir un tiro por la espalda en plena calle de Granada

Los hechos han ocurrido poco después de las seis de la tarde en la calle Monachil del barrio del Zaidín cuando el hombre, separado y natural del municipio granadino de Loja, ha acudido a por su hijo a un punto de encuentro donde solía recogerlo según lo estipulado por el juez, ha informado un portavoz de la Policía Nacional.



Este cuerpo policial ha activado un dispositivo para la búsqueda del presunto autor del crimen, aún sin identificar, con los rasgos físicos facilitados por la descripción de los testigos del suceso. A su vez, se va a tomar declaración a la ex mujer del fallecido con la intención de conseguir datos que puedan ayudar a la investigación del caso de la que se ha hecho cargo la Policía Científica y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.



La zona está acordonada a la espera de que el forense y la autoridad judicial autoricen el levantamiento del cadáver. El fallecido no tenía antecedentes policiales ni tampoco pesaba sobre él una orden de alejamiento de su ex pareja, según las fuentes.