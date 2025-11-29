Dos hermanas mueren salvando a su padre de un incendio

El Día de Acción de Gracias ha sido trágico para una familia de Nueva Jersey, un estado de Estados Unidos. Mientras toda la familia se encontraba en el interior de su vivienda, esta empezó a arder y las dos hijas murieron en el intento de salvar a su padre de las llamas.

Frantzia Fleury, de 49 años, y Pojanee Fleury, de 42, fueron alcanzadas por las llamas mientras sacaban a su padre de su casa situada en Mosswood Avenue, muy cerca de Tremont Avenue en la ciudad de Orange, tal y como aseguraron desde la Oficina del Fiscal del Condado de Essex.

De ese incendio, su padre salió ileso y también otras seis personas que estaban en el interior de dicha vivienda. Las llamas se originaron alrededor de las 5:00 horas de la mañana y, aproximadamente, una hora después, Frantzia y Pojanee fueron declaradas muertas, tal y como dijeron los fiscales.

Una de las hijas, Pojanee Fleury, era editora y autora de unas memorias en las que narra su propia experiencia y sus desafíos para convertirse en inventora. Así lo publicaba en su página web en la que promocionaba su libro titulado '¿Quién va a inventar eso?'.

Asimismo, la Comisión de Inmigrantes Africanos de Nueva York y Connecticut ha trasladado sus condolencias a la familia y ha recordado con mucho cariño a Pojanee. Tal y como publicó la organización en Facebook, "Pj fue una gran líder comunitaria desinteresada y una servidora comunitaria" y aseguraron que estaban "profundamente tristes".

Frantzia era tecnóloga radiológica en el Centro Médico Clara Maass en Belleville, Nueva Jersey, tal y como destacaba en su perfil de LinkedIn. Hace casi 9 años, el día después del Día de Acción de Gracias, Frantzia compartió una foto de ella misma con su brazo alrededor de su padre.

Debido a esta tragedia, los vecinos están muy conmocionados. Tal y como detalló un vecino al medio de comunicación PIX11, "vio todo el incendio" y aseguró que "es desgarrador, y en Acción de Gracias, es duro". Otro vecino aseguró que siempre había tenido encuentros agradables con la familia y detalló que "eran súper amigables".

Muere una persona mayor en el incendio de su vivienda de Dos Hermanas a causa de un posible accidente doméstico

Una persona ha muerto y otra ha necesitado asistencia sanitaria al incendiarse una vivienda en Dos Hermanas. Este hecho tuvo lugar a principios de este mes y el incendio se originó en la madrugada, tal y como informó el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

Este suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Virgen del Mayor Dolor alrededor de las 3.30 horas de la madrugada. El teléfono 112 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una casa con dos personas mayores atrapadas en su interior. A partir de ese momento, la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

La Policía Local y los servicios sanitarios han confirmado que, finalmente, una persona ha fallecido y otra logró salir por sus propios medios de la casa y fue atendida en el lugar.

