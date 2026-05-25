Efemérides de hoy 25 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 25 de mayo?

El 25 de mayo de1999, el Congreso de Estados Unidos difunde una versión desclasificada del conocido como Informe Cox, un documento que señala a China como responsable de una amplia campaña de espionaje destinada a obtener información crítica sobre el programa nuclear estadounidense. El informe, elaborado por un comité especial de la Cámara de Representantes y encabezado por el congresista Christopher Cox, advierte de graves fallos en la protección de datos sensibles y sostenía que esas filtraciones habían permitido a Pekín avanzar con mayor rapidez en la modernización de su arsenal estratégico.

La publicación del informe provocó un fuerte impacto político y diplomático. Washington abrió un intenso debate interno sobre la seguridad de sus centros de investigación y el uso político de la inteligencia, mientras que el Gobierno chino rechazó de plano las acusaciones, calificándolas de infundadas. Más allá de la controversia inmediata, el Informe Cox se consolidó como un punto de inflexión en la percepción estadounidense de China como competidor estratégico y reforzó un clima de desconfianza que marcaría la relación bilateral en los años siguientes.

Un 25 de mayo, pero de 1872, el Convenio de Amorebieta pone fin a la primera sublevación carlista iniciada contra el reinado de Amadeo I, en el contexto de la inestabilidad política del Sexenio Revolucionario. El acuerdo, alcanzado tras el fracaso militar de los insurgentes en el norte, permitió la desmovilización de las partidas carlistas mediante la entrega de armas y la concesión de indultos, además de abrir la puerta al exilio o a la reincorporación de combatientes a la vida civil. Aunque el pacto trajo una calma inmediata a territorios especialmente afectados por el conflicto, su efecto fue efímero y no logró cerrar la fractura política y social que alimentaba el carlismo, lo que haría que la guerra se reanudara poco después con mayor intensidad.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de mayo?

1887.- Un incendio destruye el Teatro de la Opera Cómica de París y causa la muerte de 84 personas.

1895.- El escritor británico Oscar Wilde es condenado a dos años de trabajos forzados por su homosexualidad.

1937.- Inauguración en París de la Exposición Universal.

1940.- Inaugurada en Buenos Aires la "Bombonera", el célebre estadio del club de fútbol argentino Boca Juniors.

1946.- La actual Jordania se convierte en el independiente Reino Hachemita de Transjordania, con Abdalá I como primer rey.

1963.- Firma en Addis Abeba (Etiopía) del acta fundacional de la Organización para la Unidad Africana

1973.- Se publica el álbum ‘Tubular Bells’, del compositor y músico británico Mike Oldfield.

1977.- Se estrena la película ‘La Guerra de las Galaxias’ (Star Wars) del cineasta estadounidense George Lucas.

1979.- Mueren 276 personas al estrellarse un avión en el aeropuerto de Chicago.

2011.- La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) anuncia la erradicación de la peste bovina en el mundo.

2014.- Irrumpe en el panorama político español el partido Podemos, al conseguir 5 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo.

¿Quién nació el 25 de mayo?

1889.- Igor Sikorsky, pionero de la aviación, ruso nacionalizado estadounidense.

1922.- Enrico Berlinguer, dirigente comunista italiano.

1939.- Ian Murray McKellen, actor británico.

1953.- Daniel Passarella, exfutbolista y exentrenador de fútbol, argentino.

1969.- Anne Heche, actriz estadounidense.

1973.- Mikel Odriozola, atleta español, pentacampeón de España.

1975.- Keiko Sofía Fujimori Higuchi, política peruana.

¿Quién murió el 25 de mayo?

1681.- Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.

1899.- Emilio Castelar, político y orador español.

1954.- Robert Capa, fotógrafo húngaro.

2001.- Alberto Díaz Gutiérrez ‘Korda’, fotógrafo cubano, autor de la mítica foto de Che Guevara.

2010.- Gabriel Vargas, pintor y caricaturista mexicano.

2014.- Wojciech Witold Jaruzelski, último presidente de la Polonia comunista.

2023.- Daniel Toro, cantautor argentino.

¿Qué se celebra el 25 de mayo?

Hoy, 25 de mayo, se celebra el Día de África y Día Internacional de la Manchas Cutáneas.

Horóscopo del 25 de mayo

Los nacidos el 25 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 25 de mayo

Hoy, 25 de mayo, se celebran Nuestra Señora del Puy, María Magdalena y los santos Gregorio, Urbano y Beda el Venerable.