Un incendio en un céntrico hotel de Málaga obliga a desalojar a un centenar de personas

Más de un centenar de personas han sido desalojadas de un céntrico hotel de Málaga en el que, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. La alerta saltó alrededor de la 1:30 horas de la madrugada. Fueron particulares quienes llamaron al 112 avisando de un incendio en un hotel de la calle Cerrojo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional. El fuego sigue activo en algunos puntos interiores lo que obliga a los bomberos a seguir trabajando en la zona. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el fuego se ha originado, según las primeras pesquisas, en el bar Gran Café, que está debajo del hotel y se ha extendido al mismo, que está justo encima.

Las causas por las que se ha originado el fuego siguen estudiándose y también comprueban el aseguramiento de la estructura afectada. La Policía Local ha cortado el tráfico en algunas calles y en los accesos peatonales alrededor del edificio por lo que está ocasionando retenciones en los zonas cercanas al lugar.

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