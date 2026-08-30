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Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del sexto día

Sigue aquí toda la actualidad minuto a minuto de los encierros de San Sebastián de los Reyes.

Corredores durante el sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con toros pertenecientes a la ganadería de Núñez de Tarifa, a 29 de agosto de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). Este es uno de los eventos más emblemáticos de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. El recorrido es de 820 metros y va desde los corrales hasta la plaza de toros, reuniendo a miles de corredores y espectadores. Durante estos días, también hay un enci...

Sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes (Madrid) EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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San Sebastián de los Reyes celebra el séptimo encierro de sus fiestas, esta vez con toros de las ganaderías Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez. Los corredores volverán a completar el recorrido de unos 820 metros por las calles del municipio madrileño hasta llegar a la plaza de toros.

La cita forma parte de unas fiestas con más de cinco siglos de historia, conocidas popularmente como la «Pamplona chica». Este año se han programado ocho encierros, incluido uno nocturno, entre el 25 y el 31 de agosto.

La carrera de hoy será la penúltima de esta edición. Los toros de Montealto serán los encargados de cerrar mañana el calendario de encierros.

El análisis de Javier Gallego desde San Sebastián de Los Reyes: "Tres encierros en uno"

Javier Gallego en los encierros de San Sebastián de Los Reyes
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A las 10:30 se colocará el cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios

El cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios se coloca tradicionalmente en la confluencia de la calle Real con la calle Postas a las 10:30 horas.

Nació como un acto espontáneo de fe y protección de los propios vecinos, diferenciándose de las grandes procesiones oficiales de la Hermandad del Cristo de los Remedios.

Recomendaciones para evitar una montonera

Cobertura de Antena 3 Noticias

La cadena de Atresmedia Televisión lleva a cabo su tradicional cobertura de los encierros. Así lo lleva desarrollando desde 2004 y a la que tan sólo ha faltado en los años 2020 y 2021 a causa del parón de la pandemia de coronavirus.

Como es habitual, Antena 3 mantendrá un seguimiento constante de los principales encierros matinales cada día a partir de las 10:50 horas

La ganadería de hoy

Hoy corren toros de dos ganaderías diferentes, aunque emparentadas por su procedencia: Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez.

La primera es una de las vacadas más históricas e influyentes del campo bravo, con una tradición que se remonta a 1790 y reses criadas en la finca Lo Álvaro, en Sevilla.

Álvaro Núñez es un hierro más reciente, formado con animales procedentes de Núñez del Cuvillo y asentado en Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Nuevo día de encierros

Buenos días. Este sábado continúan los encierros de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Miles de personas recorrerán las calles del municipio en un recorrido de más de 800 metros.

A las 11:00 horas sonará el cohete que dará lugar al comienzo de la suelta de reses.

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