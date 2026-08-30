Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del sexto día

San Sebastián de los Reyes celebra el séptimo encierro de sus fiestas, esta vez con toros de las ganaderías Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez. Los corredores volverán a completar el recorrido de unos 820 metros por las calles del municipio madrileño hasta llegar a la plaza de toros.

La cita forma parte de unas fiestas con más de cinco siglos de historia, conocidas popularmente como la «Pamplona chica». Este año se han programado ocho encierros, incluido uno nocturno, entre el 25 y el 31 de agosto.

La carrera de hoy será la penúltima de esta edición. Los toros de Montealto serán los encargados de cerrar mañana el calendario de encierros.