Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CEUTA

Ceuta, un mes después: 70.000 entradas, miles de migrantes aún en la calle y una crisis política y judicial

La mayoría de quienes cruzaron regresaron a Marruecos en las primeras 48 horas, pero miles permanecen todavía en la ciudad, mientras el Gobierno ha establecido un mando único, ha pedido ayuda a la UE y afronta las críticas de la oposición.

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 28/08/2026

La playa del Trampolín vuelve a presentar el mismo aspecto que durante los primeros días de la llegada masiva de migrantes EUROPAPRESS

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Este domingo se cumple un mes desde que Ceuta vivió una entrada de migrantes sin precedentes. El 30 de julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia una ciudad de apenas 83.000 habitantes y apenas 18 kilómetros cuadrados. Treinta días después, la mayoría ha regresado al país vecino, pero varios miles continúan en territorio ceutí y la crisis ha pasado de la emergencia fronteriza a convertirse también en un problema humanitario, social, político y judicial.

El Gobierno cifra en más de 70.000 las personas que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Entre el 90% y el 95% regresó a Marruecos durante las primeras 24 o 48 horas, según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo.

Pero el balance de aquellas horas dejó también una tragedia humana. En las jornadas posteriores, los equipos de búsqueda recuperaron hasta 82 cadáveres en aguas de Ceuta de personas que habían intentado alcanzar territorio español, mientras Marruecos confirmó al menos otras 14 muertes en su lado de la frontera.

Miles de personas todavía permanecen en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y actual mando único del Gobierno para la crisis, Ángel Víctor Torres, ha situado entre 4.000 y 4.500 el número de personas que todavía pernoctan en las calles de Ceuta.

Según los datos ofrecidos este sábado por Torres, desde el 10 de agosto más de 3.200 migrantes han regresado a Marruecos mediante retorno voluntario, más de 200 han sido devueltos después de cometer actos contra la ley y más de medio centenar ha renunciado a su solicitud de asilo.

La presión ha obligado a habilitar espacios extraordinarios de acogida y ha provocado que centenares de personas hayan permanecido durante semanas en playas, explanadas y otros puntos de la ciudad.

La gestión de la crisis ha ido cambiando a lo largo del mes. El Gobierno defendió inicialmente que la rápida devolución de la inmensa mayoría de quienes habían entrado había permitido contener la emergencia. Sin embargo, la permanencia de miles de personas en Ceuta y el aumento de la tensión social llevaron al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas durante la última semana de agosto.

El 25 de agosto, el Gobierno declaró la situación de Ceuta "de interés para la Seguridad Nacional" y puso en marcha un mando único encabezado por Ángel Víctor Torres para coordinar la respuesta de once ministerios con las autoridades de la ciudad autónoma.

El Ejecutivo busca ahora acelerar la identificación de las personas que permanecen en la ciudad, determinar cuáles pueden ser devueltas, tramitar las solicitudes de protección internacional y encontrar espacios adecuados para quienes siguen durmiendo en la calle.

España pide ayuda a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo

La crisis también ha llegado a Bruselas. España ha solicitado formalmente el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para reforzar el dispositivo encargado del "triaje" de las personas que todavía permanecen irregularmente en Ceuta y agilizar la tramitación de sus expedientes.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha confirmado que Bruselas ya trabaja sobre la petición española y ha prometido una decisión rápida. La prioridad de la Unión Europea es facilitar el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario.

La petición llega después de semanas de contactos entre Bruselas y Madrid. El Gobierno español ha solicitado también más efectivos para el control fronterizo y asistencia europea para reforzar la vigilancia y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas.

La tensión llega a las calles

Vecinos de distintas zonas de Ceuta han organizado manifestaciones para reclamar soluciones y denunciar las consecuencias que, aseguran, está teniendo la crisis sobre la convivencia. Este sábado, más de un centenar de personas volvieron a recorrer la ciudad coincidiendo con el primer mes de la entrada masiva.

La movilización comenzó en las Murallas Reales y llegó hasta las inmediaciones del Tarajal, donde los participantes protagonizaron una "sentada pacífica" y reclamaron "unidad". Después, parte de los manifestantes se desplazó hasta Loma Colmenar para mostrar su apoyo a los vecinos de la zona, donde se ha instalado un recurso provisional de acogida.

Las protestas se han sucedido durante las últimas semanas y también se han registrado episodios de violencia, enfrentamientos y ataques.

Un mes después, Ceuta también se ha convertido en uno de los principales frentes políticos entre el Gobierno y la oposición.

El PP acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y cuestiona qué información manejaban los servicios de inteligencia antes de la entrada del 30 de julio. Las diferentes explicaciones ofrecidas por miembros del Gobierno sobre el conocimiento previo del CNI han alimentado la controversia durante las últimas semanas.

Este sábado, Alberto Núñez Feijóo anunció que el Partido Popular se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido.

El Gobierno rechaza esas acusaciones. Ángel Víctor Torres ha acusado a Feijóo de realizar un uso "electoral" de la crisis y ha descartado que la directora del CNI tenga que acudir al Senado.

El ministro ha defendido además la actuación del Ejecutivo y ha recordado que la rápida cooperación con Marruecos permitió que la inmensa mayoría de quienes cruzaron la frontera regresara durante las primeras 48 horas.

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Un hombre de 45 años muere tras ser apuñalado por una mujer en un bar de Valencia

Imagen de archivo de un tren de Alta Velocidad de Renfe

Interrumpida la circulación de dos trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona tras una avería en La Sagrera

Jardineros trabajando

Cada vez más propietarios deciden quitar las arizónicas de sus parcelas tras los últimos incendios

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 28/08/2026
CEUTA

Ceuta, un mes después: 70.000 entradas, miles de migrantes aún en la calle y una crisis política y judicial

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 30 de agosto?

Imagen de archivo de un coche de la Ertzaintza
SUCESO

Muere ahogado un joven de 22 años tras caer al agua mientras pescaba en San Sebastián

Los equipos de emergencia localizaron y extrajeron su cuerpo entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás.

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda
Narcotráfico

La Guardia Civil frustra un alijo de droga tras una persecución a narcos en Sanlúcar de Barrameda

Varias embarcaciones que transportaban droga fueron detectadas por patrulleras de la Guardia Civil cuando trataban de navegar por el entorno del río. Ante la presión policial, sus ocupantes terminaron llevando las lanchas hasta la orilla y huyeron por tierra.

Ambulancias en Barcelona

Un accidente en la AP-7 entre tres coches deja nueve heridos, uno en estado crítico, en El Papiol, Barcelona

Imagen de una silla de plástico

El ayuntamiento de Fustiñana busca un centenar de sillas y mesas desaparecidas de la carpa de fiestas

Agentes de la Ertzaintza

Atacan a agentes de la Ertzaintza lanzándoles objetos e insultándoles en Getxo, Bizkaia

Publicidad