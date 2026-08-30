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Interrumpida la circulación de dos trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona tras una avería en La Sagrera

Por "falta de tensión eléctrica" en la catenaria se han visto perjudicados dos trenes de alta velocidad; uno se ha detenido con 30 pasajeros en su interior. Protección Civil ha avisado de que los viajeros se encuentran fuera de los convoyes.

Imagen de archivo de un tren de Alta Velocidad de Renfe

Imagen de archivo de un tren de Alta Velocidad de Renfe Efe

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Ruth Galvez
Publicado:

Durante la mañana de este domingo, se ha paralizado la circulación de dos trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona por una caída de tensión en la catenaria en la estación de La Sagrera.

Según ha informado Renfe, el tráfico se ha suspendido a las 08:50 horas afectando así a dos trenes: un Avant Barcelona-Figueres que tenía prevista su salida a las 08:07 horas, que se ha detenido con 30 pasajeros en su interior. Por otro lado, este incidente ha perjudicado al tren Barcelona-Lyon, que tenía prevista su salida a las 08:16 horas, no ha podido emprender su marcha, y ha tenido que volver a la estación de Sants.

Debido a esta incidencia también se encuentra interrumpida los trenes de alta y media velocidad entre La Sagrera AV y Bifurcación Mollet, como ha anunciado Renfe en su cuenta de X, y ha avisado de que están habilitando cambios y anulaciones sin coste para los servicios afectados.

Los viajeros de ambos trenes están fuera de los convoyes, tal y como ha explicado Protección Civil en sus redes sociales, y ha avisado de que el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Girona ha quedado interrumpido por "falta de tensión eléctrica" y, por el momento, continúa suspendido.

Interrumpida la circulación de dos líneas de Rodalíes

El pasado 6 de agosto, las líneas RL3 y RL4 de Rodalíes entre Manresa y Lleida-Pirineus quedó suspendida, como consecuencia de un atropello de una persona en las inmediaciones de la estación de Bell-lloc d'Urgell, en la provincia de Lleida.

El incidente obligó a detener el tráfico ferroviario en este tramo mientras los servicios de emergencia y los equipos ferroviarios trabajaron en la zona.

Como medida para minimizar los retrasos en los viajeros, se organizó un servicio alternativo de transporte por carretera que permitió cubrir el recorrido afectado hasta que pudo restablecerse la circulación de los trenes.

Por su parte, Adif explicó que el atropello tuvo lugar en un punto de paso "no autorizado", por lo que recordó la importancia de cruzar las vías únicamente por los lugares habilitados, y respetar las medidas de seguridad establecidas para evitar este tipo de accidentes.

La incidencia está provocando importantes alteraciones en el servicio ferroviario, y se recomienda a los usuarios consultar el estado de la circulación antes de iniciar su viaje, ya que podrían producirse retrasos y modificaciones en los horarios mientras continúan las labores para normalizar la situación.

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