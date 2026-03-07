Últimos días para presentar candidaturas a los Premios Ponle Freno 2026

El plazo para presentar candidaturas a la decimoctava edición de los Premios Ponle Freno entra en su recta final. Personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido a mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 16 de marzo.

La iniciativa forma parte de Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA, que mantiene su compromiso con la reducción de la siniestralidad en las carreteras. Con estos galardones se busca reconocer la labor de quienes trabajan para promover la seguridad vial y disminuir el número de accidentes de tráfico, con el objetivo de avanzar hacia la meta de 'cero víctimas'.

En esta edición se han establecido cuatro categorías: 'Mejor acción de seguridad vial', 'Premio AXA – Innovación y desarrollo en la seguridad vial, 'Premio Ponle Freno Junior' y 'Protagonista Ponle Freno'. Los premios distinguen tanto iniciativas sociales como proyectos tecnológicos, educativos o institucionales que contribuyan a mejorar la seguridad en las carreteras.

Cómo presentarse

Las candidaturas deben presentarse mediante una plantilla disponible en la página web oficial del proyecto. Una vez completada la documentación requerida, los proyectos deberán enviarse por correo electrónico a la dirección habilitada por la organización antes del cierre del plazo.

El jurado estará integrado por un presidente, un secretario y varios expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad vial, que evaluarán las propuestas según los criterios establecidos en las bases. El fallo será inapelable y se dará a conocer en un acto cuya celebración está prevista para el próximo mes de mayo.

