La justicia considera como accidente laboral las secuelas que sufre una docente catalana por una vacuna defectuosa contra el covid

La mujer fue vacunada en 2021 con un lote defectuoso de Astrazeneca. La profesora, de baja desde entonces, sufrió dos trombos y dos ictus a raíz de vacunarse.

Vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca

Cintia Martí
Publicado:

En febrero de 2021, una profesora de Tarragona se vacunó contra el covid junto a otros profesionales que formaban parte de los colectivos esenciales y que tenían, por tanto, prioridad para hacerlo. La mujer recibió una dosis de Astrazeneca, que posteriormente resultó ser defectuosa.

A los días de inocularle la vacuna, comenzó a sentir cansancio y fatiga muscular y acabó sufriendo dos trombos y dos ictus. El lote de vacunas fue retirado después de conocer los efectos secundarios que la mujer estaba sufriendo.

La docente, que actualmente tiene 55 años, padece importantes secuelas a nivel cognitivo y visual. De hecho, continua de baja laboral sin poder reincorporarse a su puesto de trabajo.

Sentencia pionera

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha reconocido que esa baja, que inicialmente se le concedió por 'enfermedad común', corresponde a un accidente laboral. Según explica su abogada, Pilar Casas, de esta forma, se considera que existe una relación directa entre el trabajo y las secuelas que padece. Casas argumenta que si la mujer se hubiera vacunado en la fecha prevista para su edad, establecida en junio de 2021, en lugar de en febrero por ser personal esencial, esta situación no hubiera sucedido.

Esta sentencia es pionera y sienta un precedente para la resolución de otros casos de afectados por la vacunación con dosis defectuosas. Casas explica que la docente está satisfecha con la sentencia, aunque critica la tardanza de la justicia, que ha hecho pública la resolución cuatro años después de que se iniciara el proceso.

