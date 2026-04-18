Muere un hombre después de ser rescatado del mar en A Coruña

Durante la noche del viernes, 17 de abril, un hombre fue rescatado del mar en la zona de la Torre de Hércules (A Coruña), según afirmaron fuentes de emergencias a EFE. Poco tiempo después de su rescate, falleció.

Sobre las 19.30 horas, el 112 de Galicia recibió el aviso de una persona que vio al hombre pidiendo ayuda en el mar, hechos que también confirmaron agentes de la Policía Local. Acto seguido, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia, contactaron con el personal de Salvamento Marítimo y trasladaron el helicóptero Helimer y una embarcación de la Guardia Civil. A su vez, el equipo acuático del Parque de Bomberos de A Coruña envió una dotación con embarcación al mismo punto.

Fue el equipo de bomberos el que logró sacar a la víctima del agua, quien vestía un traje de neopreno. Le practicaron las maniobras de reanimación durante el traslado al muelle de Oza. También se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia. Estos le llevaron en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde falleció.

Rescate marítimo en Gran Canaria

El pasado 10 de abril, un hombre de 40 años sufrió un ahogamiento en la playa de Puerto Rico, en Mogán (Gran Canaria). Se activó el protocolo de los servicios de emergencia para evacuar urgentemente a la víctima en un helicóptero del SUC y trasladarlo al Hospital Insular de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CEOCES) 112 del Gobierno de Canarias.

El aviso fue recibido por la Sala del CECOES a las 17.43 horas, donde se indicaba que un bañista había sido rescatado del agua con signos graves de ahogamiento. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico. El equipo sanitario del SUC se dirigió al lugar, donde el personal ya estaba asistiendo al hombre.

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