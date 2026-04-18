Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Galicia

Muere un hombre después de ser rescatado del mar en A Coruña

Los hechos tuvieron lugar en la Torre de Hércules, donde la víctima pedía auxilio desde el agua.

Torre de H&eacute;rcules en A Coru&ntilde;a

Torre de Hércules en A CoruñaIvan Ponte

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Durante la noche del viernes, 17 de abril, un hombre fue rescatado del mar en la zona de la Torre de Hércules (A Coruña), según afirmaron fuentes de emergencias a EFE. Poco tiempo después de su rescate, falleció.

Sobre las 19.30 horas, el 112 de Galicia recibió el aviso de una persona que vio al hombre pidiendo ayuda en el mar, hechos que también confirmaron agentes de la Policía Local. Acto seguido, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia, contactaron con el personal de Salvamento Marítimo y trasladaron el helicóptero Helimer y una embarcación de la Guardia Civil. A su vez, el equipo acuático del Parque de Bomberos de A Coruña envió una dotación con embarcación al mismo punto.

Fue el equipo de bomberos el que logró sacar a la víctima del agua, quien vestía un traje de neopreno. Le practicaron las maniobras de reanimación durante el traslado al muelle de Oza. También se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia. Estos le llevaron en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde falleció.

Rescate marítimo en Gran Canaria

El pasado 10 de abril, un hombre de 40 años sufrió un ahogamiento en la playa de Puerto Rico, en Mogán (Gran Canaria). Se activó el protocolo de los servicios de emergencia para evacuar urgentemente a la víctima en un helicóptero del SUC y trasladarlo al Hospital Insular de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CEOCES) 112 del Gobierno de Canarias.

El aviso fue recibido por la Sala del CECOES a las 17.43 horas, donde se indicaba que un bañista había sido rescatado del agua con signos graves de ahogamiento. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico. El equipo sanitario del SUC se dirigió al lugar, donde el personal ya estaba asistiendo al hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Varios días sin alimentarse, la principal hipótesis del ataque de un tiburón al médico alicantino que sufrió la amputación de su pierna

Ataque Tiburón

Publicidad

Sociedad

Luna saliendo por la Torre de Hércules

Muere un hombre después de ser rescatado del mar en A Coruña

Una montaña de escombros asfixia la Axarquía de Málaga

Una montaña de escombros asfixia la Axarquía de Málaga

Se funda la Real Academia de Historia

Efemérides de hoy 18 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 18 de abril?

Condenas de hasta 15 años de cárcel a tres varones por la violación grupal a una menor en Écija (Sevilla)
Sevilla

Condenados entre 13 y 15 años los tres implicados que violaron brutalmente a una menor en Sevilla

Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Bormujos
Sevilla

Hallan el cadáver calcinado de un hombre de 92 años en Bormujos, Sevilla

Policía Torrelavega
CANTABRIA

Amenaza con matar a la policía y tirarse por el balcón mientras intentaban detenerle por intimidar a su ex y a su hija en Torrelavega

El hombre ha sido detenido por supuestos delitos de amenazas y quebrantamiento de condena, pues su expareja le había denunciado por amenazas mediante mensajes de audio y se le impuso una prohibición de comunicarse con ella.

La Guardia Civil concluye tras 15 horas el registro en la casa del sospechoso del asesinato de Esther López
CRIMEN TRASPINEDO

Concluye tras 15 horas el registro para comprobar si el cadáver de Esther López estaba en el zulo del principal sospechoso

Los agentes recogen muestras en el habitáculo oculto hallado en Traspinedo para determinar si el cadáver de Esther López pudo estar allí.

Material sanitario

La guerra en Oriente Medio encarece los productos sanitarios y pone en alerta al sistema de salud

La última foto de Airam, el joven desaparecido en La Palma

Dos meses sin noticias de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma

Exterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El juez deja en libertad al hombre en silla de ruedas acusado de matar con arma blanca al ladrón que intentó robarle

Publicidad