Vídeo: Cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en coche robado en Gran Canaria

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar a los responsables de un asalto cometido este martes en una joyería situada en la avenida Carlos V, en Carrizal, dentro del municipio de Ingenio (Gran Canaria). Según los primeros datos, cinco personas participaron en el atraco, ejecutado en pocos segundos y con un vehículo sustraído como medio de huida.

El suceso se produjo en torno a las 19:00 horas, cuando los presuntos autores llegaron al establecimiento en un turismo que había sido robado previamente en el sur de la isla. Cuatro de ellos accedieron al interior con el rostro cubierto, mientras una quinta persona permanecía en el exterior al volante del coche, preparada para facilitar la fuga.

Un asalto breve y directo

Una vez dentro del local, los asaltantes utilizaron mazas o martillos para romper las vitrinas donde se encontraban expuestas las piezas de oro. La acción se desarrolló en menos de un minuto.

El propietario del establecimiento reaccionó durante el asalto y trató de frenar la actuación de los ladrones, lo que provocó su salida inmediata del local. Aun así, los autores lograron recoger parte de las joyas y guardarlas en una bolsa antes de abandonar el lugar.

Tras salir de la joyería, los implicados emprendieron la huida a pie durante unos instantes, desplazándose en sentido contrario al tráfico hasta alcanzar el vehículo con el que habían llegado.

Los investigadores han confirmado que el turismo utilizado en el atraco fue localizado posteriormente en las inmediaciones del instituto de Carrizal. Todo apunta a que los autores lo abandonaron en ese punto y podrían haber continuado la fuga en otro coche que habría sido estacionado previamente en la zona.

Por el momento, no ha trascendido el valor de los objetos sustraídos ni el número exacto de piezas robadas, ya que los propietarios continúan realizando una valoración de los daños y del material desaparecido. Los agentes trabajan con la hipótesis de que actuó un grupo organizado y centran sus esfuerzos en localizar a los cinco implicados.

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