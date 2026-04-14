Aparece el cadáver de un hombre encadenado en el puerto de Ribeira, en A Coruña

Hallar un cadáver siempre impresiona, pero si está encadenado a una escalera en un puerto, la situación es todavía más impactante. Esto fue lo que encontraron unos marineros a primera hora de esta mañana en el puerto de Ribeira, en A Coruña. Eran alrededor de las 7, hora de plena actividad en los entornos pesqueros, y más aún en un puerto grande como el de Ribeira, donde cientos de barcos salen a faenar cada día con diversas artes de pesca.

El cuerpo estaba amarrado con candados a una escalinata situada entre el muelle y un barco llamado 'Tres de Sempre', que actualmente está a la venta debido a la jubilación de sus propietarios.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia

La víctima fue identificada como Amador Orellán, un hombre de unos 40 años, natural de Ribeira, aunque residía desde hacía tiempo en el municipio de Porto do Son. Tras el aviso, se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, así como bomberos y una embarcación de Salvamento Marítimo. Los bomberos tuvieron que emplear una cizalla para cortar las cadenas y liberar el cuerpo, que posteriormente fue trasladado al muelle a la espera de la llegada de la autoridad judicial. Una vez realizado el levantamiento, el cuerpo fue enviado, cumpliendo el protocolo habitual en estos casos, al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para practicarle la autopsia.

La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis, incluso contemplándose la posibilidad de un suicidio. No obstante, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ya ha señalado que no se trataría de una muerte natural y que existen indicios que podrían apuntar a un suceso violento.

En el puerto existen cámaras de seguridad, aunque la mayoría no funcionan desde hace años. Sin embargo, sí habría una cámara operativa de la Autoridad Portuaria que enfoca directamente la zona donde apareció el cuerpo. Las imágenes captadas por este dispositivo podrían ser fundamentales para esclarecer lo ocurrido y ya han sido solicitadas por la Policía Judicial para su análisis.

A la espera de visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad

Al lugar acudieron también la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el patrón mayor, José Antonio Pérez, quienes confirmaron que el fallecido era conocido en la zona, aunque llevaba tiempo fuera. La noticia generó gran expectación entre los vecinos, muchos de los cuales se acercaron en esas primeras horas del día al muelle ante el despliegue policial. Habrá que esperar al resultado de la investigación para saber qué fue lo que ocurrió.

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